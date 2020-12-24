Hafta sonu ıssız, hafta içi dolu... (Gölcük Tabiat Parkı)

Batı Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden, her mevsim ayrı güzelliği olan Gölcük Tabiat Parkı'nda, dün gece saatlerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla tabiat parkındaki yeşil alanlarda ince kar örtüsü oluştu. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu tabiat parkı, hafta içi ilgi gördü.









Ziyaretçiler, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl çevresinde yürüyüş yaptı. HES koduyla girişlerin sağlandığı parka gelenler, manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi. Çam, göknar, kayın, gürgen ve farklı türden ağaçların olduğu Gölcük Tabiat Parkı’nın güzelliği, havadan görüntülendi.







