Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'da, kısıtlama dolayısıyla cadde ve meydanlar sessizliğe bürünürken, sahillerde kısıtlamadan muaf tutulan turistler yoğunluk oluşturdu. Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde güneşlenen çok sayıda turist, zaman zaman denize girerek eğlenceli zaman geçirdi. Konyaaltı Sahili'nde sürekli devriye gezen polis ekipleri, denetimler yaptı, yabancı uyruklu kişilerin pasaportlarını kontrol etti.









Kaputaj Plajı yabancı turistlere kaldı



Deniz sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Kaş ilçesinde, Kaputaş Plajı'nda yaklaşık 200 yabancı turist, güneşli havayı fırsat bilerek denize girip, güneşlendi. Ocakta deniz keyfi yapan Rus turistlerden Lurii Pakhomov, AA muhabirine, Kaş'a Likya yolunda yürümek için geldiklerini söyledi. Kaputaş Plajı'nın eşsiz güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Pakhomov, "Deniz de çok güzel, bu güzelliği değerlendirmek istedik ve ocakta denize giriyoruz. Çok güzel bir duygu." dedi. İngiliz Vasily Gryazev de Kaş'ta doğum gününü kutlamak için geldiğini anlattı. Türkiye'de ve Kaş'ta Kovid-19'a karşı önemli tedbirler alındığını dile getiren Gryazev, "Tedbirler kapsamında iyi hizmet sunuluyor. Kışın burası daha güzel. Arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim." ifadesini kullandı. Sahil şeridinde bazı tatilciler ise yürüyüş yaparak ve kitap okuyarak zaman geçirdi.









Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde kısıtlama sessizliği



Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Muğla'nın ünlü turistik ilçeleri de sessizliğe büründü. Muğla kent merkezinin yanı sıra Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Normal zamanlarda yoğunluk yaşanan sahiller ve yürüyüş yolları boş kaldı. Hafta sonları yoğunluk yaşanan "Sakin Kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi de en sessiz günlerinden birini yaşadı. Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip Akyaka sahili, kısıtlama dolayısıyla farklı bir görüntü ve güzelliğe büründü. Mahallenin girişinde ve sahil kısmında jandarma ekipleri denetim yaptı.









Marmaris'te şehrin en işlek yerleri Atatürk Meydanı ve Atatürk Caddesi dahil olmak üzere 19 Mayıs Gençlik Meydanı ile Uzunyalı ve İçmeler sahilleri boş kaldı. Sessizliğe bürünen ilçede, polis ekipleri sık sık denetimler yaptı. Muğla'nın diğer gözde turizm merkezleri Bodrum ve Fethiye'de de sahiller ve sokaklar sessizlik hakim oldu.