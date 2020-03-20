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Göç yolcusu leylekler Doğu Akdeniz'de mola verdi
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 20.03.2020 - 15:27,Son Güncelleme:/

Göç yolcusu leylekler Doğu Akdeniz'de mola verdi

lkbaharın gelişiyle sıcak bölgelere göç yolculukları başlayan leylekler, Doğu Akdeniz'in önemli noktalarından Mersin'de mola verdi.

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Soğuk bölgeden sıcak iklimli bölgelere göç etmek için yola çıkıp Doğu Akdeniz semalarında süzülen yüzlerce leylek, Akdeniz ilçesinin yüksek kesimlerindeki Karadut mevkisine iniş yaptı.

Göç yolcusu leylekler Doğu Akdenizde mola verdi


Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, geniş arazili tarlaya konup mola vererek yeşil alanlarda karınlarını doyurdu. Kente önceki günlerde meydana gelen yağışların etkisiyle alanda oluşan mini gölette su ihtiyaçlarını karşılayan leylekler, gidecekleri bölgelere doğru uçmaya başladı.

Göç yolcusu leylekler Doğu Akdenizde mola verdi


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