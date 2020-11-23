Yaşanan olaylar FBI'ı harekete geçirdi... ‘İmkânsızlar Adası’nın gizemi

AKIL ALMAZ KAÇIŞIN PLANLANDIĞI HAPİSHANE Tarihi boyunca toplam 36 mahkum, kaçışı imkansız bu özel ada hapishanesinden kurtulmayı dener. Bu mahkumlardan 23'ü yakalanır, 6 tanesi vurularak öldürülür ve iki kişi ise boğulur. Frank Morris ile John ve Clarence Anglin'in de aralarında olduğu diğer beş mahkum ise 1965 yapımı 'Alcatraz'dan Kaçış' filmine ilham kaynağı olur.