'Deve kuşu ayaklı' insanların köyü...Görenleri şaşkına çevirdiler
Dünya üzerinde birçok topluluk ve bu toplulukların kendine has özellikleri bulunuyor. Örneğin asırlık insanların adasını biliyor musunuz? Peki ‘devekuşu ayaklı’ insanların varlığından haberdar mısınız?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İşte birbirinden farklı özellikleriyle dünyanın en ilginç yerleri…
2
Abone Ol
Minik insanların krallığı Kunming yakınlarında bulunan Chen Mingjing imzalı bu özel tema parkında sıra dışı bir dünya yaratılmış. Bugünse burada yaşları 19 ile 48 arasında değişen yaklaşık 125 kişi yaşıyor.
3
Abone Ol
Bu insanlar cüce, elf, prenses ve şövalye kıyafetlerinden oluşan eğlenceli kostümler giyiyorlar ve evleri ağaç, mantar gibi farklı şekillerden oluşuyor. Pek çoğu yurtlarda kalıyor ve onlara özel inşa edilmiş banyoları, eşyaları bulunuyor.
4
Abone Ol
Hem de burada herkesin bir işi var. Turistlere özel gösteriler yapıyor ve turlar düzenliyorlar. Pazar günlerini ise ev işlerine ayırıyor ve poker, voleybol oynayıp, ücretsiz İngilizce dersleri alıyorlar. Ayrıca burada bir okul, bir hastane, süpermarketler, kafeler ve bir çiçekçi de bulunuyor.
5
Abone Ol
Asırlık insanların adası İkarya Adası'nı farklı kılan özellik oldukça ilginç… Çünkü burada her üç kişiden biri 90 yaşına kadar yaşıyor. Hatta adada popülasyonun çoğunluğu 100 yaşına kadar yaşamış. Sekiz adet şifalı kaynağı ve düşük turist sayısıyla Ege Denizi'ndeki bu doğal ada fark yaratıyor.
6
Abone Ol
Fakat burada kimse yalnız değil. Yaklaşık olarak 10 bin iyimser insan burada yaşıyor. Çok az sayıda insan Alzheimer hastalığı ya da yaşa bağlı sorunlardan haberdar.
7
Abone Ol
İkarya'da kimsenin acelesi yok. İnsanlar çalışabildikleri kadar çalışıyorlar, dağlara tırmanıyor, kendi yetiştirdikleri meyveleri yiyorlar.
8
Abone Ol
Burada yaşayanlardan 101. yaşını kutlayan bir kadınsa sırrı sorulunca "Burada ölmeyi unutuyoruz!" demiş.
9
Abone Ol
Dünyanın en mutlu kabilesi Piraha Kabilesi’nin yerleşim yeri Brezilya’daki Porto Velho şehrine 400 km uzaklıkta. Yani oraya gitmek isterseniz dört günlük bir tekne seyahati yapmanız gerekiyor.
10
Abone Ol
Piraha kabilesi zaman içerisinde çok büyük zorluklara göğüs germiş ama kendi kültürlerinden asla kopmamış bir kabile. Pirahalar modern dünyanın getirdiği kolaylıklara gerek duymayarak, elindekiyle yetinmeyi bir yaşayış haline getirmiş.
11
Abone Ol
Piraha insanları yalnızca zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak kadar çalışıyorlar, avladıkları hayvanlar dışında hiçbir hayvana zarar vermiyorlar. Topladıkları yiyecekler eşit olarak paylaştırılıyor ve geri kalan zamanlarında eğlenmek ve sohbet etmek istiyorlar. Dünyanın en mutlu kabilesi olma özelliğini taşıyan kabilenin birçok ilginç yönü bulunuyor.
12
Abone Ol
Dünyadan kopuk bir yaşam Hindistan'ın Ladakh bölgesinde ıssız bir vadide Aryanlar adıyla bilinen bir kabile yaşıyor. Bu kabilenin üyeleri yeryüzünde "saf kan" denebilecek, genleri hiç karışmamış son kuşak olabilir. Çoğu kişi için 'Aryan' kelimesi olumsuz anlam içerir. Kelimenin kökeni Sanskritçe'de "soylu kişi" anlamına gelen "arya" sözcüğüne dayanıyor. Buradaki beş Aryan köyünde 2-4 bin kadar insan yaşıyor. Brogpa adıyla da bilinen bu insanlar biraz fiziksel koşullar, biraz da Keşmir sorunu yüzünden Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar nedeniyle binlerce yıldır dış dünyadan kopuk halde yaşıyor.
13
Abone Ol
Dünyanın en tehlikeli insanları Burası Longwa köyü. Bir yanda Birmanya’nın ormanları, öte yanda Hindistan’ın zengin tarım toprakları. Konyak Naga kabilesinin yurdu burası. Hindistan’ın kuzey doğusundaki Nagaland eyaletinde yaşayan 16 kabilenin en büyüğü olan Konyaklar savaşçı bir kabile. Geçmişte köyler arası kavgalardan yararlanarak toprak ve iktidarı ele geçirmişler.
14
Abone Ol
Düşmanlarının saldırısını önceden görmek için de köylerini dağın tepesine kurmuşlar. Konyakların geçmişi yüzyıllar öncesine dayanıyor. 1940’lardaki yasağa değin kafatası avcılıklarıyla meşhur olmuşlar. Düşmanını öldürüp kafasını koparmak genç erkekler için yetişkinliğe adım atmanın kanıtı olarak görülüyordu. Başarının ödülü ise yüze yapılan dövmeler. Nagaland’da son kafatası avcılığı 1969’da olmuş. Her Konyak evinde avlanan hayvanların kafatasları birer gurur kaynağı olarak sergileniyor. Kafatası avcılığı döneminde insan kafatasları da sergileniyordu fakat yasak yürürlüğe girince geçmişin bu izleri toprağa gömüldü.
15
Abone Ol
Yaşayan en renkli kabile Dış dünyaya en kapalı toplumların başında gelen Huliler, yüksek dağlarla çevrili bir platoda yaşıyorlar. Yüzlerini ve vücutlarını boyama konusunda saplantılı bir topluluk olan Hulileri boyasız görmek neredeyse imkansız. Son derece süslü başlıklarıyla göz alan Huliler, yaşayan en renkli ilkel kabile olarak biliniyor.
16
Abone Ol
Ölmemek için maske takıyorlar Kutsal şehri olarak bilinen Varanasi, Ganj Nehri, öle yakma törenleri ve ilginç festivalleriyle Hindistan keşfedilesi bir ülke… Özellikle ülkedeki Sundarbans Milli Parkı’ndaki yaşam oldukça sıra dışı… Bu park Hindistan'ın Batı Bengal bölümünde yer alan kaplan koruma alanı… Ganj Deltası üzerindeki Sundarbans parçası ve bitişindeki Bangladeş'in Sundarbans Rezerv Ormanı'ndan oluşmakta... Delta yoğun mangrov ormanlarıyla kaplı ve Bengal kaplanı için büyük bir koruma alanı.
17
Abone Ol
Ayrıca çeşitli kuşlar, sürüngenler ve tuzlu su timsahlarına da ev sahipliği yapıyor. İlginç olansa orman içerisinde insan nüfusunun da bulunuyor olması… Yaklaşık 200 kişiden oluşan bir topluluk, orman bölgesi içerisinde yaşamlarını sürdürüyor. Bu insanların kaplan saldırılarına karşı bulunan korunma yöntemi gerçekten çok şaşırtıcı. 1989'lu yıllara dayanan yöntem 60 insanın kaplan saldırısı sonrası ölmesiyle başladığı söyleniyor. Kaplanın saldırı özelliklerinden birisini keşfeden orman işçileri başlarının arkasına maske takmaya başlıyorlar.
18
Abone Ol
Maskeleri gören kaplanlar ise bu insanlara saldırmıyor. Nedeni ise çok şaşırtıcı… Eğer bir kaplanla göz göze gelirseniz, yaşama şansınız artar. Çünkü kaplanla göz göze gelmeniz demek kaplanın kendisini belli ettiği anlamına gelir ve kaplan başka bir av aranır. Bu yüzden Hindistan'da insanlar kafalarının arkasına yüz olacak şekilde maskeler takıyor. 18 ay içerisinde maske takmayan 29 kişi ise kaplanlar tarafından öldürüldü.
19
Abone Ol
Burada şişmanlık zenginlik göstergesi Moritanya'nın yerlilerinde zenginlik olgusu şişmanlıkla özdeşleştiriliyor. Bu sebeple anneler 5-15 yaşındaki kızlarını şişmanlatmak için özel bir çaba harcıyor. Kadın ne kadar şişman olursa babası ya da eşinin o kadar zengin olduğu anlaşılıyor.
20
Abone Ol
Kuzey Afrika'nın en eski yerli halkı Berberiler, bugünkü Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ı içine alan Kuzey Afrika'nın bilinen en eski yerli halkı. Bazı mağara resimlerinin bulunmuş olması, Berberiler'in bu paleolotik toplulukların soyundan gelmiş olabileceği tezini güçlendirmekte.
21
Abone Ol
Berberi Kabilesi kadınları gelenekleri gereği yüzlerine, kollarına ve baldırlarına yeşil ve mavi karışımı bir renkle dövme yaptırıyor. Bu geniş coğrafyada göçebe ya da yarı-göçebe olarak yaşayan eski kabile... Berberilerin ‘Berberice’ adını verdikleri bir dile sahipler. Bu dilin alfabesi bugünkü İbraniceye oldukça benzemekte…
22
Abone Ol
Devekuşu ayaklı insanlar Zimbabwe'nin ‘devekuşu halkı’ olarak adlandırılan yerlilerin sadece iki ayak parmakları var. Zambezi Nehri Vadisi’nde yaşayan Vadoma kabilesi olarak biliniyorlar.
23
Abone Ol
Ayaklarında sadece iki ayak parmağı var. Orta ayak parmakları yok ve ikisi de çarpık. Vadoma kabilesi 'ektrodactyly' olarak adlandırılan nadir bir rahatsızlıktan muzdarip ve bu durumun popülasyonun dörtte birini etkilediği biliniyor. Vadomalar arasında genetik havuz küçük olması nedeniyle bu genetik hastalık Vadoma’da yaygın olarak kalmakta. Üyelerin grup dışında evlenmesi kabile yasalarına aykırı…