'Deve kuşu ayaklı' insanların köyü...Görenleri şaşkına çevirdiler

Hem de burada herkesin bir işi var. Turistlere özel gösteriler yapıyor ve turlar düzenliyorlar. Pazar günlerini ise ev işlerine ayırıyor ve poker, voleybol oynayıp, ücretsiz İngilizce dersleri alıyorlar. Ayrıca burada bir okul, bir hastane, süpermarketler, kafeler ve bir çiçekçi de bulunuyor.