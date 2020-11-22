Hemen şimdi ‘kaçabileceğiniz’ huzur içinde çalışabileceğiniz yerler... Biraz tatil biraz da iş

En güzel zamanı: BODRUM / MUĞLA Sayım Çınar, Hürriyet Kelebek yazarı

Bodrum dört mevsim huzurlu bir yer. Ancak bana göre en güzel vakti sonbahar. Kasımda dahi denize girmek, yapılacak en keyifli şeylerden. Sakinlik arıyorsanız Sianji Well Being Resort Hotel’i öneririm. Sağlık temalı bir hotel. Sezon bitmiş olsa da otelin plajında halen güneşlenenler ve yüzenler var…