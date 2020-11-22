Melis Yılmaz / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Jüri Üyeleri, Mekânların resmi siteleri
Haber Giriş: 22 Kasım 2020 - 08:05 |
Hemen şimdi ‘kaçabileceğiniz’ huzur içinde çalışabileceğiniz yerler... Biraz tatil biraz da iş
Salgın nedeniyle çoğu işyeri evden çalışma düzenine geçti. Uzaktan çalışma imkânı olanlar için artık ofisleri bilgisayarlarını açabildikleri her yer. Biz de kısıtlamaların yeniden başladığı bugünlerde bavulunuzu hazırlayıp, bilgisayarınızı alıp gidebileceğiniz ve ‘huzurla çalışabileceğiniz’ yerleri jürimize sorduk.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Birbirinden güzel 10 çalışma noktası önerisinin çoğu Akdeniz ve Ege’nin ılık sahillerinden.
2
Abone Ol
Dünya Mirası Listesi’nde... SAFRANBOLU / KARABÜK
Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini Uzaktan çalışma imkânı olanların hem huzur depolayıp hem de yüzyıllara meydan okuyan bir mimariye tanıklık edebilecekleri özel bir ilçe Safranbolu… İlçedeki Gökçüoğlu Konağı işlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz dinlenme ve oturma alanları, yeşillikler içindeki geniş bahçesiyle ön plana çıkan en özel butik otellerden...
3
Abone Ol
Her biri klasik Safranbolu konağına uygun olarak dekore edilmiş sekiz odası olan Gökçüoğlu Konağı’nda ücretsiz kablosuz internet hizmeti de var. Konağın mutfağından da son derece lezzetli geleneksel yemekler çıkıyor.
4
Abone Ol
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Karabük’ün bu özel ilçesinde, Cinci Han Kervansarayı ve Cinci Hamamı, Arasta Çarşısı, Safranbolu Hükümet Konağı, Kristal Cam Teras ve Yörük Köyü görülebilecek yerler arasında.
5
Abone Ol
Yaz hiç bitmemiş gibi: OLİMPOS / ANTALYA
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı Yaza ancak geçen hafta ‘hoşçakal’ dedim. ‘Butik Oteller Türkiye’ kitabımı yazarken bu yaz 200’e yakın oteli ziyaret ettim. En etkilendiklerimden bir tanesi yıl boyu açık olan Olympos Lodge oldu. İki gün diye gidip beş gün kaldım. Planlarınızda muhakkak olsun. Bilgisayarımı yanımda götürdüm, çevrimiçi seminerlerimi verdim, toplantılarımı yaptım.
6
Abone Ol
Önündeki Akdeniz sahili, kocaman ve sıradışı odalar, yemyeşil, vaha misali bir bahçe, güler yüzlü bir servis, oteli tercih etmemin nedenleri arasında. Otelin harika bir plajı var ve geçen hafta denize de girdim. Kilometrelerce uzunlukta bir plajda yürümek, tarihi bir şehrin eserleri arasında kaybolmak istiyorsanız ve en önemlisi de büyük şehirden kaçmak istiyorsanız burası doğru adres.
7
Abone Ol
Uzun yürüyüşler... SÖĞÜT, MARMARİS / MUĞLA
Bahar Akıncı, seyahat yazarı Söğüt ve Taşlıca köyleri, Bozburun Yarımadası’nın en uç noktası. Ege ve Akdeniz arasında, doğallığı hiç bozulmamış bir cennet Söğüt Köyü. Yaklaşık 2 bin kişilik nüfusu olan bu küçük köy, Marmaris’e iki saat uzakta... Marmaris’ten çıkıp yeni Datça yoluna vardığınızda, Datça tarafına değil, Bozburun tarafına sapıp Hisarönü, Orhaniye, Selimiye ve Bozburun’dan geçerek ulaşıyorsunuz Söğüt’e.
8
Abone Ol
Manzara ve yol boyu size eşlik eden keçiler ömre bedel. Yaz kış açık olan, çiçek gibi tertemiz Yasemin Pansiyon’a yerleşip sahile doğru 100 adım yürüdüğünüzde yine yaz kış açık olan Yalıbaşı Restoran’ın nefis mezeleri, deniz ürünleri ya da kahvaltısı karşılayacak sizi. Bilgisayarınızı kucağınıza alıp denizin üzerindeki şezlonga uzandığınızda önünüzde sonsuz bir mavilik ve kış güneşi içinizi ısıtacak.
9
Abone Ol
Toscana’da hissedeceksiniz: SARIGERME / MUĞLA
Serda Büyükkoyuncu, seyahat yazarı Eğer şöyle sakin, huzur dolu bir ortamda hem dinlenip, hem tatil yapıp hem de çalışmak isterseniz size Sarıgerme’deki ZIGO’S Hotel’i öneririm. Şu günlerde “Siz Toscana’ya gidemiyorsanız biz size getiririz” demiş sahipleri adeta. Mimarisinden tasarımına, bahçe peyzajından özgürce dolaşan kahverengi dalmaçyalı köpeklere ve leziz İtalyan mutfağına kadar İtalya Toscana’nın uçsuz bucaksız yeşilinde hissedeceksiniz kendinizi...
10
Abone Ol
Çalışmak, ilham bulmak, sorunları çözmek, hayata pembe bakmak için buradan daha iyi bir yer gelmiyor aklıma. Tüm bunları tamamlayan güçlendirilmiş hızlı internet bağlantılarının olduğunu öğrenmek benim için bulunmaz bir hediye. Çalışmalarınıza ara vermek istediğinizde bol bol yürüyüş yapacağınız köylerde ve göz alabildiğine uzanan Sarıgerme plajında huzur bulacaksınız.
11
Abone Ol
En güzel zamanı: BODRUM / MUĞLA
Sayım Çınar, Hürriyet Kelebek yazarı Bodrum dört mevsim huzurlu bir yer. Ancak bana göre en güzel vakti sonbahar. Kasımda dahi denize girmek, yapılacak en keyifli şeylerden. Sakinlik arıyorsanız Sianji Well Being Resort Hotel’i öneririm. Sağlık temalı bir hotel. Sezon bitmiş olsa da otelin plajında halen güneşlenenler ve yüzenler var…
12
Abone Ol
Pandemiyle birlikte nüfus yoğun olsa da Kadı Kalesi, Ortakent ve Gümüşlük oldukça sakin... Yazı yazmak özel bir uğraş; insan kendiyle, kalbiyle baş başa kalmak ister. Pina Balık yazı dünyamın başrolünde. Sakin, renkli, keyifli ve canlı...
13
Abone Ol
Kocaman yeşil bir bahçesi var. Gündüz vakti çok rahat bir ortamda çalışabiliyorsunuz. İnternet de oldukça hızlı. İzole bir ortamda çalışma sayesinde verimliliğiniz doruk noktasına çıkıyor. Bu arada Gümüşlük’te de bir yazı durağı var, Pina Balık’ın bahçesi…
14
Abone Ol
Tablo gibi manzara: DALYAN, FETHİYE / MUĞLA
Deniz Sipahi, Hürriyet Ege temsilcisi Son yıllarda uzun okumalarımı, uzun soluklu yazılarımı yazdığım bir adres var. Fethiye Dalyan Köyü… Yeşilin yeşil, mavinin mavi olduğu bir yer Dalyan, üstelik hem sakin hem dingin… Sabah kalktığınızda kuş seslerinden başka bir şey duymuyorsunuz, güneş batarken gökyüzü bir resim gibi karşınıza çıkıyor.
15
Abone Ol
Okuyup yazarken, çalışırken ara vermek istediğinizde de Kaunos Anti Kenti ve Kaya Mezarları’na doğru yürüyebilir ya da İztuzu Plajı’na gidebilirsiniz. Dalyan’da kaldığım adres her zaman Dalyan Resort SPA oluyor. Aynı zamanda Dalaman-Ortaca-Köyceğiz Turizmciler Birliği Başkanı olan otelin sahibi Yücel Okutur’un sohbeti ve çalışanların misafir ağırlama anlayışı da bana iyi geliyor.
16
Abone Ol
Pandemiye uygun oteller: BELEK / ANTALYA
Erdal İpekeşen, Tempo Travel yayın danışmanı Antalya’nın tam kalbindeki Belek’te, 47 otel ve tatil köyü, 15 golf sahası, 50 futbol sahası, 200’den fazla tenis kortu var. Üstelik kültür, sanat, iletişim ve bilim merkezi. Okaliptüs ve çam ormanlarıyla kaplı sahili 30 kilometre. 47 otelden 18’i kış süresince de açık kalacak. Pandemiye uygun hijyen koşulları sağlayan oteller bunlar. 24 saat yiyip içeceğiniz, alabildiğine büyük bahçelerinde, bitişiğindeki golf alanlarında yürüyüş yapabileceğiniz yerler. Donanımlı iletişim altyapısı sayesindeyse dünyayla bağlantı kurabilirsiniz. Çocuklar da yerli Disneyland The Land of Legends’ı çok sevecek. Bana göre gidilecek oteller şunlar olabilir: Gloria, Calista, Limak Arcadia, Regnum, Maxx Royal, Kaya Plazzo.
17
Abone Ol
Doğayla iç içe: FETHİYE / MUĞLA
Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini Doğasıyla sizi büyüleyecek Fethiye’de hem harika bir inziva yaşayabileceğiniz hem de keyifle gezebileceğiniz çok sayıda alternatif var. Kordonda yürüyüş yapıp bisiklete binebilirsiniz. İşinizi bitirdikten sonraysa içinde kitap okuma alanı gibi birçok detayın düşünüldüğü, bölgenin en büyük parkı Şehit Fethi Bey Parkı’nda mis gibi deniz kokusunu içinize çekerek kahvenizi içebilirsiniz.
18
Abone Ol
Fethiye’ye 8 kilometre uzaklıktaki Kayaköy’ü keşfe çıkıp Likya Yolu’nun Faralya-Kabak arası bölümünde yürüyüş de yapabilirsiniz. Muhteşem bir manzaraya karşı huzurlu bir çalışma ortamı ve gerekli teknik altyapıyı bulabileceğiniz otellerden biriyse Nautical Hotel. Bir diğer konaklama önerim, bungalov tipi odalarıyla eşsiz dağ ve deniz manzarasına karşı konumlanmış Babakamp.
19
Abone Ol
Harikalar yaratmak için: BOZBURUN YARIMADASI / MUĞLA
Sermet Severöz, lüks seyahat yazarı Sarp dağları ve ormanlarıyla neredeyse yaşayan bir müzeyi andıran Bozburun Yarımadası, gizli kalmış pek çok plaj ve koyla bezeli. Loryma, Knidos, Amos gibi antik kentlere ev sahipliği yapan ve renkli bir kültürel mirasa sahip Bozburun Yarımadası, sizi eşsiz bir doğa ve tarih yolculuğuna çıkaracak. Dünya çapında otel ve restoran zincirine sahip bir ülkeyiz ama göz ardı etmememiz de gereken şahane yerel işletmelerimiz ve tesislerimiz var…
20
Abone Ol
Marmaris Turunç’taki Dionysos Otel de bu lokasyonlardan biri. Alın bilgisayarınızı, tabletinizi ve yazıp çizmeye, üretmeye başlayın. Burada bilgisayarının başına geçerek harikalar yaratan birçok tanıdığım var. Otelin ücretsiz olarak sunduğu kablosuz internet erişimi de işlerinizi yapmanızı çok kolaylaştıracak.
21
Abone Ol
Adada olmak ne büyük şans! BÜYÜKADA / İSTANBUL
Nalan Miri Sözer, yazar Siz de benim gibi yeşile ve maviye bakarak üretenlerdenseniz İstanbul’dan uzaklaşıp Büyükada’da olmak, doğanın içinde çalışma imkânı için büyük şans. Üstelik sonbahar en iyi zaman. Splendid Otel’in tarihi dokusu içinde, Eskibağ’da Teras Restoran’da büyüleyici deniz manzarasına karşı çalışmaya bayılıyorum.
22
Abone Ol
İnternet bağlantılarının güçlü olması da avantaj… Yaşamın büyük bir yarış gibi aktığı İstanbul’dan kaçıp zamanı durdurmak gibi gelecek adaya kaçmak şu dönemde. Adanın bilinen simaları da adayı ada yapan unsurlardan. Fıstık Ahmet, Lefter, Fedon, Bebeka, Madame İro, Papa Vasil’in kızı Angela, Terzi Sabri, Ciğerci Altan, Yufkacı Yavuz, Zargana Süleyman, Deli Haluk. Her biri ayrı karakter ve renk… Herkes herkesin yaşam şeklini, derdini, sevincini bilir. Sahilde gezerken iş yorgunluğunuz da kalmayacaktır.