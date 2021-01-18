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GeriSeyahat Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
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Seyahat
DHA
Haber Giriş: 18 Ocak 2021 - 15:44 | 

Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu

Trabzon'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu.

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Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası turizm merkezi Uzungöl, yağan karla ayrı bir güzelliğe büründü.

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Beyaza bürünerek kışa özgü muhteşem manzaralar sunan Uzungöl, gölü besleyen dere ve çevresiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Otantik mimarisi, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışının devam ettiği turizm merkezi, karın ve doğanın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

4‘DUALARIMIZ KABUL OLDU’
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‘DUALARIMIZ KABUL OLDU’

Uzungöl’e tatil için gelen Hanife Keskin, “Antalya’da yaşıyoruz. Buraya tatil için dün geldik. Gelirken dua ediyorduk kar yağsa da görsek diye.

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Sabah uyandığımızda bu güzel manzara beyaza bürünmüştü. Dualarımız kabul oldu. Çocuklarım ilk kez kar görüyorlar. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

6‘KARIN TADINI ÇIKARMAK İÇİN GELDİK’
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‘KARIN TADINI ÇIKARMAK İÇİN GELDİK’

Karın tadını çıkarmak için geldiklerini belirten Muhammet Samur ise, “Karın yağdığını duyunca sabah erken saatlerde Uzungöl’e geldik. Burası gerçekten çok güzel. Cennet gibi bir yer. Eşsiz manzaralar sunuyor ziyaretçilerine. Karın tadını çıkartıyoruz.

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Bol bol fotoğraf ve video çekiyoruz sosyal medyada paylaşabilmek için. Pandemiden dolayı gelemeyen tanıdıklarımız var. Onları da görüntülü arayarak bu güzel manzarayı onlarla paylaşıyoruz” dedi.

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İşte beyaza bürünen Uzungöl'den fotoğraflar...

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