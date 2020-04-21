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Korona sonrası gidilecek oksijeni bol 10 adres! Buralarda her şeyi unutacaksınız...
Sizin için salgın sonrası dönemde her şeyi unutacağınız bol oksijenli yemyeşil adresleri derledik. İşte koronavirüs sonrası biraz olsun nefes alacağınız 10 adres…
Geçtiğimiz bir aylık süreçte, koronavirüs ve pandemi söylemleri nedeniyle hepimizin içi karardı. Bir kafeye gidip kahve içmek, sahillerde amaçsızca dolaşmak, birkaç yüz metre bisikletimize binmek sanki en büyük lüksümüz olacakmış gibi hissetmeye başladık. Son birkaç gündür güneşin kendini göstermesi ile çiçekler doğada uyanmaya başladı.
Baharın gelişiyle tıpkı ağaçlar gibi bizim de içimizde adeta çiçekler açmaya başladı. Soğuk havaların günden güne etkisinin azalmasıyla kış mahmurluğunu üzerimizden atıp, içimizi bir keşfetme arzusu kaplayacağı kesin… Hele ki Korona günleri bir sona ersin, o zaman birçok insan kıymetini daha yakından anladığı hayatın değeri sayesinde, kendisini daha fazla şımartmak adına belki de kendini gezmelere vuracak. Biz de sizin için her şeyi unutacağınız oksijeni bol 10 adresi derledik. İşte detaylar…
Yedigöller
Baharın keyifle karşılandığı yerlerden biri Yedigöller. Bolu’nun yeşilin her tonunu barındıran doğasından bolca nasibini alan bu rota, dört mevsim güzel olsa da baharın gelişiyle bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Hele bir de İstanbul gibi metropole olan yakın konumu, onu şehir havasından uzaklaşmak isteyenler tarafından daha çok tercih edilir hale getiriyor. Milli park statüsündeki Yedigöller’e ister bahar olsun, isterse yaz mevsimi siz de seyahatinizde mutlaka yer verin.
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