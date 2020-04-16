Türkiye’nin en zanaatkar köyü! Salgın sonrası dönemde mutlaka uğrayın...

Nasıl gidilir? Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatnamesi’nde de bahsedilen Kayaköy, UNESCO tarafından ''Dünya Dostluk ve Barış Köyü'' ilan edildi. Bugün, köy muhtarının da büyük katkıları ile hem köy halkı hem de bu köyde yaşamını sürdürmeye karar veren yeni mukimleri arasında sıcak bir dostluk kurulmuş. Bu huzur ve barış havası köye adımınızı attığınız anda hissediliyor. Sanat, kültür, etkinlik iç içe bu topraklarda. Hatta zamanında bölgenin ilk gazetesi Karya isimli gazete yayını yapılmış. Köyün ilk sahibi olan Rumlar terzilik, marangozluk, taş oymacılığı, demircilik gibi zanaat ile ilgilenirmiş... Günümüzde köyde yaşayan büyük bir kesim sanatçı. Resim, heykel, el işi, oymacılık, fotoğrafçılık... Sanki büyük bir açık hava müzesi ya da hobi atölyesinde geziyor hissi yaratıyor.