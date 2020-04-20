900 yıllık keşfedilmemiş hazine! Turizme kazandırılmayı bekliyor

Yapının genel özelliği 13 ve 14. yy. özellikleri gösteriyor. Fakat pencere yok, pencere olmadığı için türbe olabilir deniliyor. Küçük bir mihrabı var. Çevredeki söylentiler cuma ve bayram namazlarında mescidin geçmiş yıllarda kullanıldığı yönünde. Çevresi geniş bir alan kullanılabilir ama ana yol güzergahlarında ulaşım güzergahları üzerinde bu tarz mescitlerde rastlıyoruz. Buranın bir türbe değil mescit olduğu yönünde. Vakıf kayıtlar arşivini araştırdım. Burada herhangi cami, mescit ve türbeye rastlanmıyor.