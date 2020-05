Karantina biter bitmez annenizle gitmek isteyeceğiniz en huzurlu adresler

Her mevsim güzel: SAPANCA VE MAŞUKİYE

Sapanca Marmara Bölgesi’nde doğal bir film platosu gibi... Hem gölü hem de doğal güzellikleriyle her mevsim âşık olunacak cinsten. Göl kıyısındaki binbir çeşit bitki görülmeye değer. Gezdikçe Bizans dönemi anıtları ve lahitleri çıkacak karşınıza. Her adım bir tarih... Sonra yolunuzu Maşukiye’ye çevirin.