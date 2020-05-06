Seyahat İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, İsmail Sarı, Anadolu Ajansı Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 16:50 , 06 Mayıs 2020 - 16:52

Karantina biter bitmez annenizle gitmek isteyeceğiniz en huzurlu adresler

Bu pazar anneler günü… Karantina sürecinde evinizden çıkmadan bu özel günü hediyelerle unutulmaz hale getirmek için planlarınızı yapmışsınızdır. Bu planların içinde annelerinizle birlikte bir-iki günlük doğanın içinde tatil yapmak çok iyi olurdu ama ne yazık ki ‘evdekal’mak zorundayız. Yalnız her şeyin normale döneceği günler yakın. Karantina sonrası annelerinizle birlikte koronadan uzak doğayla iç içe zaman geçireceksinizdir. Şimdiden planlarınıza yardımcı olmak için bir liste hazırladık. İşte karantina biter bitmez annenizle gitmek isteyeceğiniz en huzurlu adresler…