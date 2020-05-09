Annenizle gitmek isteyeceğiniz huzurlu adresler! Karantina sonrası en güzel hediye...

Aslında doğanın sunduğu renk cümbüşü için en uygun zaman sonbahar ama ilkbaharda da harika fotoğraflar yakalamanız mümkün. Şırıl şırıl melodi gibi akan dereler, buz gibi şifalı pınarlarıyla anneniz için burası iyi bir seçenek. Genelde Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl yakınlarındaki en güzel yerlere kamp severler kuruluyor. Belki siz de ailecek kamp kurabilirsiniz.