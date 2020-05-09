İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, İsmail Sarı, Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 09:19,
Annenizle gitmek isteyeceğiniz huzurlu adresler! Karantina sonrası en güzel hediye...
Karantina sürecinde evinizden çıkmadan anneler gününü hediyelerle unutulmaz hale getirmek için planlarınızı yapmışsınızdır. Bu planların içinde annelerinizle birlikte bir-iki günlük doğanın içinde tatil yapmak çok iyi olurdu ama ne yazık ki ‘evdekal’mak zorundayız. Yalnız her şeyin normale döneceği günler yakın. Karantina sonrası annelerinizle birlikte koronadan uzak doğayla iç içe zaman geçireceksinizdir. Şimdiden planlarınıza yardımcı olmak için bir liste hazırladık. İşte karantina biter bitmez annenizle gitmek isteyeceğiniz en huzurlu adresler…
Hepsi hem şehre çok yakın hem de yeşilliklerin içinde... Üstelik pek fazla cep de yakmıyor.
2
Abone Ol
Yeşilin her tonu burada! YEDİGÖLLER Yeşilin her tonunun hâkim olduğu bir yer Yedigöller… Batı Karadeniz Bölgesi’nde ve Bolu il merkezinin 43 km kadar kuzeyinde bulunuyor. Yol biraz uzun ama özellikle Bolu’dan sonra milli park yoluna girdiğinizde göreceğiniz manzara harika…
3
Abone Ol
Aslında doğanın sunduğu renk cümbüşü için en uygun zaman sonbahar ama ilkbaharda da harika fotoğraflar yakalamanız mümkün. Şırıl şırıl melodi gibi akan dereler, buz gibi şifalı pınarlarıyla anneniz için burası iyi bir seçenek. Genelde Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl yakınlarındaki en güzel yerlere kamp severler kuruluyor. Belki siz de ailecek kamp kurabilirsiniz.
4
Abone Ol
Korona sonrası şehirden uzakta çıplak ayakla yaprakların üzerine basarak yürüyünce anneniz tüm yaşanılan bu sürece unutacaktır. Ayrıca Yedigöller Milli Parkı’nda sayısız sıra dışı güzelliklere rastlamak mümkün. Bunlardan biri de Pisagor ağacı. Üçgen özelliğiyle dikkat çeken Pisagor ağacı, doğaya ve fotoğraf sanatına ilgi duyan herkesin uğrak noktası. Sakın es geçmeyin…
5
Abone Ol
Hem doğayla iç içe hem de bol aktiviteli: AKÇAKOCA Karadeniz'de doğa manzarası hayal edin; derin vadiler, şelaleler, berrak akan dereler, alabildiğince yeşillik ve fındık bahçeleri... Tüm bunların harmanlandığı yer Akçakoca... Batı Karadeniz’de Düzce’ye bağlı, küçük ama kocaman bir açık hava müzesi... Bölgenin en önemli özelliklerinden biri de tarihine sahip çıkması. Cumhuriyet, Yukarı Mahalle, Hacı Yusuflar ve Orhan Gazi mahalleleri Akçakoca’nın en eski yerleşim yerlerinden.
6
Abone Ol
Farklı mimari özellikler taşıyan Akçakoca evleri, geçmişin bugünkü temsilcileri gibiler. Özellikle Yukarı Mahalle’ye çıktığınızda, saksıları dolduran renk renk çiçeklerin süslediği evlerin içinde tarihi yolculuğa çıkacaksınız. Her hafta sonu burada yöresel ürünler pazarı kuruluyor. Pazara vardığınızda mis gibi tarhana ve köy ekmeği kokusu sarıyor dört bir yanı.
7
Abone Ol
Sabah sağılıp tezgâhlarda yerini alan süte, peynire ve tereyağına kadar her şey var. Özellikle Kızılca mancarı, ıspanak, pırasa ve pazı gibi birçok sebzenin karışımından yapılan pideyi mutlaka tatmalısınız. Bölgede çok meşhur. Bir diğer önemli lezzetse gelinlerin ilk geceden sonra dağıttıkları şekerli fındık... Anneniz buradan geri dönmek istemeyecek.
8
Abone Ol
Ayrıca biraz hareketli bir gün olsun derseniz, zaten buranın bir başka özelliğiyse doğa sporlarına elverişli olması. Sarp kayalarla kesilmiş sahil boyunca ve şelale güzergâhında doğada yürüyüş yapabilirsiniz. En keyifli aktivite ise Melen Çayı üzerinde yaklaşık 12 km uzunluğundaki rafting parkuru... Şu sıralar rafting yapılabiliyor. Ortalama üç zorluk derecesi olan parkur, 1.5 saat sürüyor.
9
Abone Ol
Küçük Karadeniz: YUVACIK Kocaeli’nde saklı kalmış cennetlerimizden Yuvacık… Pek fazla bilinmiyor. Bölge halkı buraya “Küçük Karadeniz” diyor. Haklılar… “Neden?” derseniz tıpkı Karadeniz gibi yemyeşil bir doğası var. Ailecek burada bol bol oksijene doyacaksınız. İstanbul’dan yolculuk süreniz 1,5 saat.
10
Abone Ol
Dağlar, dereler, ormanlar bütün stresinizi alacak. Size önerim annenizle birlikte trekking yapın. Buranın tadı yürüyerek çıkar. Sisli Vadi’sine doğru yürüyebilir, bol bol fotoğraf çekip hatta kamp da yapabilirsiniz.
11
Abone Ol
Her mevsim güzel: SAPANCA VE MAŞUKİYE Sapanca Marmara Bölgesi’nde doğal bir film platosu gibi... Hem gölü hem de doğal güzellikleriyle her mevsim âşık olunacak cinsten. Göl kıyısındaki binbir çeşit bitki görülmeye değer. Gezdikçe Bizans dönemi anıtları ve lahitleri çıkacak karşınıza. Her adım bir tarih... Sonra yolunuzu Maşukiye’ye çevirin.
12
Abone Ol
Dere üzerindeki ahşap köprüleri, şelaleleri ve meyve bahçeleriyle keyifli bir Anneler Günü gezisinin hakkını Maşukiye’de vermek mümkün. Burada köy evi konseptli restoranlarda mutlaka kahvaltı yapın. Buralara kadar gelmişken doğanın içinde yürüyüş yapmadan sakın dönmeyin. Kirazlı Yayla’ya doğru çıkın. Aynı zamanda çiçek seralarını da ziyaret edebilirsiniz.
13
Abone Ol
Tarihle iç içe: KIYIKÖY Kırklareli sınırları içinde yer alan, İstanbul’a iki saat uzaklıkta bir sahil kasabası burası. İğneada kadar uzun olmasa da görülmeye değer bir kumsalı var. Sokaklar iki katlı ahşap evlerle çevrili. Balıkçı barınakları ve eskiden korsanlar tarafından kullanılan mağaralar çok dikkat çekici.
14
Abone Ol
Şansınıza hava güzelse annenizle Pabuçdere ile Kazadere’de mutlaka sandal keyfi yapın. Ayıca kasabanın biraz dışında kalan Aya Nikola Manastırı, Bizans dönemindeki kaya manastırlarının en iyi örneklerinden ve ilk Hıristiyanlar buraya yerleşmiş.
15
Abone Ol
Annenizle kaplıca keyfi: KUZULUK Burası Sakarya’da Akyazı’ya bağlı kaplıca bölgesi... Soğuk sonbahar günlerinde kaplıca daha iyi olur diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. En çok gidilen kaplıca dönemi 15 Mayıs – 15 Eylül aralığı… Kuzuluk ise İstanbul’a yakınlığından dolayı iyi bir tercih. Yalnız bölgeye gelmeden önce Yarımcada bulunan ve Atatürk’ün Kocaeli’nde kahve içtiği yer olan ‘Yarımca Türk Kahvesi’nde kahve içmelisiniz. Bahçesinde 650 yıllık çınar ağacı bulunuyor. Hatta o çınara Fatih Sultan Mehmet’in atını bağladığı rivayet edilir. Kuzuluk’ta güzel bir kaplıca terapisinden sonra Kerimali Dağı’nda yürüyüş yapıp Sakarya Ovası’nda kaybolabilirsiniz. Bu arada köy pazarındaki bazlamaların tadı da enfes.
16
Abone Ol
İstanbul'dan çok uzaklaşmak istemeyenlere: AĞVA Ağva’da görülmesi gereken birçok yer bulunuyor. Özellikle Ocaklı Kale’yi görmelisiniz. Ayrıca Kilimli ve Kadırga Koyları mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Aynı zamanda Ağva’da ailecek dere kenarında kahvaltı yapabilir ve eşsiz doğal güzelliklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.