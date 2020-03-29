Hac yollarında tek başına yürüyen gezgin… Corona virüse rağmen Japonya’da!

Ülkede virüse karşı insanların tepkileri nasıl, ne gibi önlemler alıyorlar? Çok iyi önlemler var mı, açıkçası bilemiyorum. Burada bir sokak festivaliyle karşılaştım mesela. Tokyo’da herkes dışarıda, çocuklar parklarda, seyahat edenler de çok. Yalnız herkes maskesini takıyor ve her yerde dezenfektan var. Zaten Japonlar temas seven bir kültüre sahip değiller. Mesafe algıları biz Akdeniz ülkelerinden çok farklı.