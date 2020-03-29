İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29 Mart 2020 - 08:43,
Hac yollarında tek başına yürüyen gezgin… Corona virüse rağmen Japonya’da!
Dicle Doğan, koreograf. Şu anda Japonya’da ve 1200 kilometrelik ‘Shikoku Budist Hac Yolu’nu yürüyor. Doğan ile macerasını ve Japonya’daki koronavirüs salgınının günlük hayattaki yansımalarını konuştuk.
Blog’unuzda “2015 yılından beri hiçliğin özgürlüğünü aramak için yürüyorum” yazmışsınız. Bu ne anlama geliyor?
Dünyanın her yerinde isimlerimizin önüne sıfatlar koyuluyor. Sanatçı, mühendis, doktor, vegan... Saymakla bitmez. Kendi adıma basit ve sıradan bir insan olmayı öğrenmek, doğayla uyumlu yaşamak için yürümeyi seçtim. Doğada kim olduğumun, nereli olduğumun hiçbir önemi yok. Böyle düşünmek beni özgürleştiriyor.
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