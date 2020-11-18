Gönüllü turizm elçisi, çektiği görüntülerde Tunceli'yi dünyaya tanıtıyor

"DOĞAYA ÇIKTIĞIMIZ ZAMAN NE VAR NE YOK ONU ÇEKİYORUZ" Tunceli coğrafyasının zenginliğine dikkat çeken Kaya, "O kadar zengin bir coğrafyamız var ki sadece manzara olarak düşünmemek lazım. Yapraklar, mevsim itibariyle kar manzarası değil tabi ki. Bizim coğrafyamızın tarihi mekanları da var. Oraları da tanıttık. Sonra bizim endemik bitkilerimiz, çiçeklerimiz var. Şimdi biz makineyle, ekipmanla doğaya çıktığımız zaman ne var ne yok onu çekiyoruz.