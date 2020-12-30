Buralara gitmek cesaret istiyor... Dünyanın en ürpertici yerleri

Japon hükümeti ne kadar çaba gösterse de orman, sıklıkla intiharların yaşandığı bir yerdir. Çoğunluğu kendini asarak öldüren bir cesetle karşılaşmanızın olası olduğu bu orman, gizemini koruyor. Bu sebeple de Fuji Dağı’nı seyretmek için gelenlerin dışında bu gizemi merak ettiği için gelen pek çok ziyaretçi de bulunuyor. Ormanın içerisinde gezerken göreceğiniz uyarı levhalarında ise intiharı önleyici ibareler yer alıyor.