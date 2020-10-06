Batı Karadeniz'in şirin kenti! 'Dünyanın gözü' olarak biliniyor...
Amasra yeşil doğası, mavilikleri ve huzurlu atmosferiyle sıcak bir liman kenti. Hatta Fatih Sultan Mehmet’in gördüğünde “Lala, Lala, Çeşm-i Cihan (dünyanın gözü) bu mu ola?” diyerek hayran olduğu güzellik. Bir-iki gününüzü biraz şehrin gürültüsünden uzak geçirmek istiyorsanız burası tam size göre… Üstelik plajları görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte Amasra’da gezilecek görülecek yerler…
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Batı Karadeniz'in ve Bartın'ın şirin ilçelerinden Amasra… Yemyeşil doğası ve doğal güzellikleriyle bölgenin incisi konumunda. Özellikle plajları ve denize girilecek koylarıyla bölgeye gelenleri kendine hayran bırakıyor.
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Batı Karadeniz'in ve Bartın'ın şirin ilçelerinden Amasra… Yemyeşil doğası ve doğal güzellikleriyle bölgenin incisi konumunda. Bu nedenle hafta sonu gezilerinin en ideal rotalarından biri.
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Ufak bir yer olsa da 1942 yılında Türkiye’nin ilk turizm beldesi olma özelliğini taşıyor. Amasra özellikle dönemin ünlü siyasi isimleri ve sanatçılarının vazgeçilmez yazlığıymış. İsmet İnönü’den, Zeki Müren’e kadar birçok isim için önemliydi…
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Hatta Fatih Sultan Mehmet, ‘dünyanın gözü’ olarak nitelendirir Amasra’yı… Balığa ve özel yapım salatasına mis gibi havasını ekleyerek adeta sizi kendine çeken bu sevimli ilçe keyifli ve samimi bir sahil kasabası olarak size huzur bulacağınız harika bir atmosfer sunuyor.
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Peki birkaç günlük Amasra gezisine neler sığdırılır. İşte gezilecek yerler…
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Öncelikle Küçük Liman’daki çay bahçelerinde çayınızı kahvenizi içip manzaranın tadını çıkarmalısınız. Bu bölge özellikle gündüzleri kadar akşamları da keyifli ve eğlenceli…
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Özellikle gün batımını seyretmek istiyorsanız burası çok ideal… Harikalar fotoğraflar çekeceğiniz garanti…
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Gelelim mutlaka görmeniz gereken yerlere…
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Amasra Kalesi İlçenin simgelerinden olan Amasra Kalesi’nin tarihi Bizanslılara kadar dayansa da kale sonrasında Osmanlılar tarafından fethedilip onarılmış. Sormagir ve Zindan adında iki bölümden oluşan bu kalede beldenin hoş manzarasını seyre dalabilir ve bolca fotoğraf çekebilirsiniz.
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Kuş Kayası Anıtı Milattan sonraki yüzyıllarda kayalar oyularak yapılan bu şaheser Amasra'ya giderken yol üzerinde dinlenme noktası olarak kullanılıyormuş.
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Yeşilin her tonunu görebileceğiniz bu yol anıtında durarak soluklanmak oldukça iyi fikir. Ayrıca Amasra-Çakraz arasında yaklaşık 120 adet mağara bulunuyor.
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Bunlar arasında en ünlüsü olan Gürcuoluk Mağarası’nda eski çağlardan izler bulabilirsiniz.
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Çekiciler Çarşısı Amasra Kalesi’nin hemen yanı başında bulunan Çekiciler Çarşısı Amasra'ya özgü el işi, tel kırma ve ağaç işçiliği objelerini bulabileceğiniz hediyelik eşyalarla dolu bir çarşı. Rengârenk stantlarda adeta kendinizi kaybedeceğiniz bu çarşıda ayrıca ayaküstü yöresel lezzetlerin de tadına bakabilirsiniz.
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Direkli Kaya Küçük Liman bölgesindeki Direkli Kaya, Cenevizliler döneminden kalma bir gözetleme kulesi. Buradan denizle bağlantılı bir havuz ve kayaya oyulmuş basamaklarla mermerden bir iskele bulunuyor. Bu doğal havuz, ilçenin popüler plajı konumunda.
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Amasra doğal güzelliklerinin yanı sıra plajlarıyla da ünlü. Bölgede denize girilecek birkaç plaj bulunuyor. İşte o plajlar...
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Çakraz Plajı Turkuaz mavisi bir denizi ve altın sarısı kumları var.
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Plaj etrafın restoranlar, kamp alanları ve pansiyonlar bulunuyor.
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Bozköy Plajı Çakraz plajının yürüme mesafesinde biraz daha sakin bir plaj.
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Çakraz’da olduğu gibi etrafta yeme-içme yerleri gibi olanaklar yok.
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Küçük ve Büyük Liman Plajları Küçük Liman Plajı, merkezde denize girme noktalarından. Plajda ücretli şemsiye ve şezlong hizmeti var. Büyük Liman ise etrafında market ve restoran tarzı işletmelerin olduğu bir plaj. Deni oldukça temiz...
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Peki Fatih Sultan Mehmet’in ‘dünyanın gözü’ dediği Amasra’da hangi lezzetleri tatmalı? Amasra’da yaz, kış fark etmeksizin kasabanın her köşesinde seyyar midye dolma ve midye tavacılar bulunuyor. Midye seviyorsanız, ayaküstü nefis bir ziyafet çekebilirsiniz.
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Burada tadacağınız bir başka lezzetse balık… Tüm balıkçılarda, günlük tutulan taze balıklar, balığın cinsine ve isteğinize göre pişiriliyor. Pek fazla işlem yapılmadan servis ediliyor.
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Bir salata için 20’den fazla farklı çeşit malzeme kullanılıyor. Mutlaka tatmalısınız… Şehrin griliğinden kurtulmak ve temiz havada ailecek mutlu bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, Amasra sizleri bekliyor. Üstelik çok uzak da değil, pek fazla da cep yakmıyor. Amasra’nın salatası meşhur… En büyük özelliği tamamen mevsime göre, taze malzeme ve turşularla hazırlanıyor olması.