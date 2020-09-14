Fatih Sultan Mehmet Camii Nerede? Fatih Sultan Mehmet Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Fatih Sultan Mehmet Camii aynı zamanda Fatih Camii ve Külliyesi olarak da adlandırılmaktadır. Külliye içerisindeki yapılarla halka birçok olanak sağlanmıştır. Tarihi önemi itibariyle de günümüzde hala ziyaret edilmektedir.

Fatih Sultan Mehmet Camii Hakkında Bilgi

Fatih Sultan Mehmet Camii, zamanın önemli devlet adamlarının defnedildiği ve mezarlarının türbeye dönüştürüldüğü bir camidir. Öncelikle Fati Sultan Mehmet'in türbesi bu camide yer almaktadır. Dönemin şeyhülislamları, sadrazamları ve ilim adamlarının mezarları da bu camide yer almaktadır. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in eşi ve 2. Bayezid'in annesi olan Gülbahr Sultan, şair Abidin Paşa, Ahmet Cevdet Paşa, Ahmet Mithat Efendi ve Gazi Osman Paşa gibi önemli isimler de bu camiye defnedilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Fatih Sultan Mehmet Camii İstanbul ilinin Fatih ilçesinde bulunmaktadır. Osmanlı zamanından günümüze ulaşan bu önemli mimariyi ziyaret etmek isteyenler Fatih ilçesine özel araç ya da toplu taşıma araçlarıyla ulaşabilir. Hattat Nafiz Caddesindeki camiye İETT otobüsleri, metro, tramvay, Marmaray ve Yenikapı Vapur Durağı kullanılarak kolayca gidilebilmektedir. Özel araçla gitmek isteyenler ise Galata Köprüsü'nü geçtikten sonra Haliç'ten Atatürk Bulvarı'na bağlanarak ve ilgili tabelaları takip ederek Fatih ilçesine ulaşabilirler.

Fatih Sultan Mehmet Camii Tarihi

Fatih Camii ve Külliyesi, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet tarafından 1462 ve 1470 yılları arasında yaptırılmıştır. Bizans zamanında caminin yapıldığı yerde kilisenin var olduğu bilinmektedir. Şehir fethedildikten sonra İslam dininin yayılması amacıyla aynı noktada cami inşa edilmiştir.

Caminin 1766 yılındaki depremde zarar görmesi sebebiyle 1771 yılında onarılmıştır ve günümüze kadar ulaşmıştır. Bunun yanı sıra 1509, 1557 ve 1754 yıllarındaki depremler sebebiyle külliyedeki bazı yapılar günümüze ulaşamamıştır.

Fatih Sultan Mehmet Camisi Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet Camii'nin en önemli özelliklerinden biri İstanbul'un fetih edilmesinden sonra inşa ettirilen ilk cami olmasıdır. Fatih Camii ve Külliyesi'nin içerisinde 16 medrese, hastane, aşevi, hamam, kütüphane ve konukevi yer almaktadır. Caminin bir diğer önemli özelliği ise 29 Ocak 1932 tarihinde ilk Türkçe ezanın okunduğu camii olmasıdır.

Camide Barok tarzının yanı sıra klasik mimariye de rastlanmaktadır. Kubbesi 26 metre çapındadır. Kubbeleri destekleyen 4 mermer sütun bulunmaktadır. Camideki medreseler İstanbul Üniversitesi'ne temel oluşturmuştur. Bu medreselerden sekiz adedi çağımıza ulaşabilmiştir. Ayrıca avludaki bazı duvarlar, taç kapı, şadırvan ve mihrap gibi bazı bölümler de günümüze kadar ulaşan kısımlardandır. Caminin dış taraftaki kasnakları sekiz köşeden oluşmaktadır ve kemerlere yaslanmıştır. Mihverde yeşil taşlar kullanılırken kemerlerde kırmızı taşlar ve beyaz mermerler kullanılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Camisi Hikayesi

Fatih Sultan Mehmet Camii, İstanbul fethedildikten sonra halka yeni bir inanç yaymak amacıyla inşa edilmiştir. Cami ile ilgili efsane ya da hikaye bulunmamaktadır.

Fatih Sultan Mehmet Camisi Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan caminin mimarı Sinaüddün Yusuf bin Abdullah bir diğer adıyla Atik Sinan'dır. Caminin ilk hali 1469 yılında şekil almıştır. İstanbul'da yaşanan 1509 depreminde hasar görmesiyle 2. Bayezid zamanında onarım yapılmıştır.

Mimar Atik Sinan cami inşasında Osmanlı ve Bizans mimarilerini baz almıştır. Anıtsal bir şekilde tasarlanan cami içindeki hat eserlerini Ali Bin Sofi ve Yahya Sofi yazmıştır.