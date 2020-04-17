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Faaliyete geçti! Havaya beyaz dumanlar püskürtmeye başladığı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 12:49,Son Güncelleme:

Faaliyete geçti! Havaya beyaz dumanlar püskürtmeye başladığı

ABD uzay araştırmaları merkezi NASA’nın ‘Dünya Gözlemevi’ merkezi, geçtiğimiz hafta Endonezya’da faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı’nı uzaydan görüntüledi. Faaliyete geçen yanardağın uzaydan çekilden görüntülerinde havaya beyaz dumanlar püskürtmeye başladığı görüldü.

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Endonezya’nın Krakatau Kecil Adası’nda bulunan ve geçtiğimiz hafta harekete geçen yanardağdan çıkan dumanlar 500 metreye kadar ulaştı. Krakatoa Yanardağı, 2 bin yıldır var olan ve bilindiği kadarıyla 50’den fazla faaliyete geçen bir yanardağ olma özelliğine sahip. ABD uzay araştırmaları merkezi NASA’nın ‘Dünya Gözlemevi’ merkezi, geçtiğimiz hafta Endonezya’da faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı’nı uzaydan görüntüledi. NASA yanardağ için “Krakatoa Yanardağı muazzam ve bazen tehditkar” dedi.

Faaliyete geçti Havaya beyaz dumanlar püskürtmeye başladığı



TUSUNAMİ OLABİLİR UYARISI

NASA Dünya Gözlemevi’nde çalışan volkan bilimci Dr. Verity Flower  yaptığı açıklamada, “Yanardağ son birkaç yılda düzenli olarak küçük patlamalar gösterdi. Ama tusinami tetikleyici patlamalar da olabilir” dedi. Krakatoa Yanardağı dünya üzerindeki en aktif yanardağlardan biri ve Endonezya’nın başkenti Jakarta’ya 150 km uzaklıkta bulunuyor.   

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