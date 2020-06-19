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Erzincan'ın 'yüzen adaları' ziyaretçilerini bekliyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 09:52,Son Güncelleme:

Erzincan'ın 'yüzen adaları' ziyaretçilerini bekliyor

Erzincan merkeze bağlı Ahmetli köyündeki gölde 2006 yılında tespit edilen "yüzen adalar", doğa tutkunu ve fotoğraf meraklısı yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

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Erzincan'da, deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Ahmetli köyü yakınlarında bulunan yüzen adalar, halkın ilgisini çekiyor. Toprakla bağlantısı olmayan yüzen adalar, yıl boyunca yer değiştiriyor.

Erzincanın yüzen adaları ziyaretçilerini bekliyor


Erzincan- Gümüşhane yolunun 30’uncu kilometresindeki Ahmetli köyü yakınlarında bulunan Ahmetli Gölü, ilginç doğa özelliğiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 metrekare genişliğindeki gölün içinde bulunan adalar, zamanla hareket ediyor. Toprakla bağlantısı olmayan yüzen adalar, yıl boyunca yer değiştiriyor.

Erzincanın yüzen adaları ziyaretçilerini bekliyor


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