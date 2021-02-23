Erciyes Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kayseri Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Erciyes Kayak Merkezi, özellikle güzel bir kış tatili gerçekleştirmek isteyenlerin en çok tercih ettikleri adresler arasında yer almaktadır. Sahip olduğu pek çok özellik bakımından hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmektedir.



Erciyes Kayak Merkezi Hakkında Bilgi



Erciyes Kayak Merkezi'nin konumlanmış olduğu noktada karasal iklim hakimiyeti söz konusudur. Bu kapsamda bölgedeki kış mevsiminde ortalama kar kalınlığı 500 ile 100 santimetre aralığında değişkenlik göstermektedir. Kayak merkezinde yer alan pistlerin büyük bir çoğunluğunda suni karlama sistemleri bulunmaktadır.



Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yapmak için en uygun zaman aralığı ise Aralık ve Nisan ayları olmaktadır. Kayak merkezinde kayak sezonu, 15 Kasım'da başlamakta olup 1 Mayıs'ta son bulmaktadır. Erciyes Kayak Merkezi'nde çok çeşitli aktivitelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. Bunlardan bazıları ise Uçurtma Kayağı (Snowkite) ve Helikopterli kayak (Heliski) aktiviteleri olarak öne çıkmaktadır.



Erciyes Kayak Merkezi Nerede?



Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri ilinin merkez ilçesine 25 kilometre mesafede yer alıyor. Erciyes Kayak Merkezi konum olarak, 3917 metre yüksekliğe sahip olan Erciyes Dağı'nın üzerinde bulunuyor. Kayak Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren tesislerin bulunmakta olduğu alanın sahip olduğu yükseklik ise 20100 ile 3400 metre arasında bulunuyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunmakta olan pistlerin sahip olduğu eğimler ise ila % 50 arasında değişkenlik göstermektedir.



Erciyes Kayak Merkezine Nasıl Gidilir?



Erciyes Kayak Merkezi'ne en yakın konumda bulunan hava limanı 30 km uzaklıkta bulunan Kayseri Erkilet Havaalanı olmaktadır. Kayseri kent merkezine 25 km uzaklıkta yer alan Erciyes Kayak merkezine ulaşım sağlamak için Hisarcık kasabasından Tekir Yaylası istikametine gidilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra Kayseri kent merkezinden hareket eden Develi Minibüsleri vasıtasıyla da Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşım sağlanabilir.



Erciyes Kayak Merkezi'ne giden yol asfalt bir yol olup yıl boyunca açık durumdadır. Bu sayede her mevsim bölgeye ulaşım mümkün olmaktadır. Erciyes Kayak Merkezinin tam adresi ise; Erciyes Mah. Tekir Yaylası No: 11 Melikgazi Merkez/ Kayseri ilidir.



Erciyes Kayak Merkezi Ücreti



Erciyes Kayak Merkezi 2021 yılı itibariyle tatilcilerin ödeyeceği fiyatlar da şu tutarlarda ön görülmektedir.

- 1 çıkış 13 yaş üzeri olan tatilciler için 17 TL,

- 0- 12 yaş aralığındaki çocuklar için 14 TL olarak belirlenmiş durumdadır.

- 7 çıkış, 13 yaş üzeri olan çocuklar için 85 TL, 0- 12 yaş aralığındaki çocuklar için 70 TL,

- 14 çıkış, 13 yaş üzeri olan tatilciler için 120 TL ve 0- 12 yaş aralığındaki çocuk ziyaretçiler için 100 TL olarak belirlenmiş durumdadır.



Erciyes Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları Ne Kadar?



Yaya olan ziyaretçiler için ise fiyatlarda değişiklik söz konusu olmaktadır. Bu kapsamda;



- 1 çıkış, yayalar için 12 TL olarak ücretlendirilirken 6- 12 yaş aralığındaki ziyaretçiler için 9 TL olarak ücretlendirilmesi söz konusudur.

- Yaya olan ziyaretçilerde 0-6 yaş çocuklar için ücretsiz çıkışların sağlanması söz konusudur.



Erciyes Kayak Merkezi'nde konaklamak isteyen ziyaretçiler için kayak merkezinde faaliyet gösteren otellerde konaklama sağlanabilmektedir. Konaklama ücretleri ise otelden otele ve hizmet kalitesine göre değişiklik göstermektedir.



Ayrıca Kayak Merkezi'nde konaklama isteyenler için bölgede Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ne ait 140 yataklı Kayak Evi hizmet vermektedir. Kayak evinin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait durumda bir misafirhane ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait durumda olan askeri misafirhane de tatilciler için konaklama alternatifi sunmaktadır.