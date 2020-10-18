Ege mutfağının lezzetlerini yerinde deneyin... Otlar, zeytinyağı ve deniz ürünleri...
Türkiye her bölgesiyle farklı lezzetlere ev sahipliği yapıyor. Ege mutfağıysa bambaşka bir kültür. Zeytinyağlıları, ot yemekleri, deniz ürünleri… Hepsi ayrı ayrı insanı ‘yola çıkaracak’ cinsten. Jürimize “Ege’de bölgeye ait yemekleri deneyebileceğimiz en güzel restoranlar hangileri?” diye sorduk. Birbirinden güzel 10 adresi sıraladık.
JÜRİ
Ahmet Güzelyağdöken / Ege mutfağı uygulamacısı, gastronomi uzmanı
Buğra Tokmakoğlu / Seyahat bloğu yazarı, gezgin
Deniz Sipahi / Hürriyet Ege temsilcisi
Haluk Özyavuz / Gastronomi yazarı
Melih Uslu / Seyahat yazarı
Nedim Atilla / Mutfak araştırmacısı, gazeteci
Salih Seçkin Sevinç / harbiyiyorum.com kurucusu
Sinem Kabadayı / Hürriyet Seyahat gezgini
Serkan Saysen / İzmir Gourmet Guide kurucusu
Zeynep Boneval / Seyahat bloğu yazarı, gezgin
1- Gastronomi durağı
Gastro Tire, Tire
Kaplan Köyü’nde, şef Serkan Çakır’ın hayata geçirdiği bir mutfak atölyesi ve restoran burası. Haluk Özyavuz “Mevsimine göre otların yanı sıra Tire çamur peyniri yorumlarını ve gerdan kıtırlı keşkek klasiğini tatmak gerek” diyor. (0507) 745 73 72
2- Her ay yeni menü
Od Urla Restoran, Urla
Mutfağında, bölgede yetiştirilen ürünleri ve bahçesindeki tesiste sıkılan zeytinyağını kullanan restoranın menüsü her ay değişiyor. Ahtapot ve patates; kalamar, dana dil, sütlü ekmek ve narlı maydanoz denemeye değer. (0532) 696 39 30
3- Hem ambiyans hem lezzet
Asma Yaprağı Tarla, Çeşme
Ayşe Nur Mıhçı’nın önderliğindeki restoranda, aile büyüklerinin tariflerinden esinlenerek, yerel mahsullerle hazırlanan sinkonta, çalkama, baklalı enginarlı pilav, kabak çiçeği dolması gibi lezzetleri zeytin ağaçlarının gölgesinde tadabilirsiniz. (0232) 716 01 78
4- Denenecek çok şey var
Beğendik Abi, Urla
1999’dan beri Urla’nın Malgaca pazarında yer alan restoran, Ege otları ve zeytinyağlılarıyla öne çıkıyor. Ahmet Güzelyağdöken, enginar dolması, rezene, zeytinyağlı iç bakla, enginarlı pilav, çalkama ve oğlak güvecini tavsiye ediyor. (0232) 754 20 71
5- Mevsime göre lezzetler
Ayna, Cunda
Cunda’da Taş Kahve’nin hemen arkasındaki mekân menüsünü Ege’nin geleneksel tariflerine yeni yorumlar katarak ve mevsime göre hazırlıyor. Zeynep Boneval “Yabani kuşkonmaz, papules otlu salata ve lorlu tatlılar denenmeli” diyor. (0266) 327 27 25
6- Portakal kokularının arasında
Bağarası, Bodrum
Bitez’de, Ümmühan ve İsmail Girgin çiftinin yarattığı portakal ağaçlarının arasında. Erik soslu pırasa, börülce, yoğurtlu patlıcan, otlu mücver, şarapta pişirilmiş yerelması gibi lezzetler öne çıkıyor. (0252) 363 76 93
7- Üzüm hoşafıyla final
Balmumu Dükkân Lokanta, Alsancak
Menünün mevsimine göre yapıldığı lokantada unutulmuş ama klasikleşen tatlara yer veriliyor. Paşa böreği, Alaşehir kapaması, zeytinyağlı erik ve üzüm hoşafı mutlaka denemeniz gerekenler arasında. (232) 421 20 24
8- Tarladan sofraya
Hiç Lokanta ve Tadım Atölyesi, Urla
Kendi arazisinde zeytin ve zeytinyağı, ayrıca yenilebilir otlar yetiştiren Hiç Lokanta, ‘doğadan sofraya’ lezzetler sunuyor. Ekmek dolması, kuzu sırt ve günün balığı bunlardan birkaçı. Menü her gün değişiyor. (0232) 754 30 99
9- Denize sıfır
Octopus Restoran, Söğüt
Marmaris Söğüt ‘te denizin hemen yanıbaşındaki restoranda çok sayıda sıcak ve soğuk yöresel mezenin yanı sıra yine Ege Denizi’ne has balıklar sunuluyor. Sinem Kabadayı “Benim favorilerim yedi çeşit ot kavurması ve akya şiş”
diyor. (0252) 496 50 47
10- Sırrı zeytinyağı
Paşa Çorba Salonu, Ayvalık
Zeytinyağlı ev yemekleri konusunda iddialılar. Nedim Atilla “Girit, Midilli ve Balkanlar’ın lezzetlerini, Ayvalık’ın sosyolojik dokusunu en iyi yansıtan yer” diyor. (0542) 294 47 14
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