Ege mutfağının lezzetlerini yerinde deneyin... Otlar, zeytinyağı ve deniz ürünleri...

JÜRİ

Ahmet Güzelyağdöken / Ege mutfağı uygulamacısı, gastronomi uzmanı

Buğra Tokmakoğlu / Seyahat bloğu yazarı, gezgin

Deniz Sipahi / Hürriyet Ege temsilcisi

Haluk Özyavuz / Gastronomi yazarı

Melih Uslu / Seyahat yazarı

Nedim Atilla / Mutfak araştırmacısı, gazeteci

Salih Seçkin Sevinç / harbiyiyorum.com kurucusu

Sinem Kabadayı / Hürriyet Seyahat gezgini

Serkan Saysen / İzmir Gourmet Guide kurucusu

Zeynep Boneval / Seyahat bloğu yazarı, gezgin

1- Gastronomi durağı

Gastro Tire, Tire

Kaplan Köyü’nde, şef Serkan Çakır’ın hayata geçirdiği bir mutfak atölyesi ve restoran burası. Haluk Özyavuz “Mevsimine göre otların yanı sıra Tire çamur peyniri yorumlarını ve gerdan kıtırlı keşkek klasiğini tatmak gerek” diyor. (0507) 745 73 72









2- Her ay yeni menü

Od Urla Restoran, Urla

Mutfağında, bölgede yetiştirilen ürünleri ve bahçesindeki tesiste sıkılan zeytinyağını kullanan restoranın menüsü her ay değişiyor. Ahtapot ve patates; kalamar, dana dil, sütlü ekmek ve narlı maydanoz denemeye değer. (0532) 696 39 30









3- Hem ambiyans hem lezzet

Asma Yaprağı Tarla, Çeşme

Ayşe Nur Mıhçı’nın önderliğindeki restoranda, aile büyüklerinin tariflerinden esinlenerek, yerel mahsullerle hazırlanan sinkonta, çalkama, baklalı enginarlı pilav, kabak çiçeği dolması gibi lezzetleri zeytin ağaçlarının gölgesinde tadabilirsiniz. (0232) 716 01 78











4- Denenecek çok şey var

Beğendik Abi, Urla

1999’dan beri Urla’nın Malgaca pazarında yer alan restoran, Ege otları ve zeytinyağlılarıyla öne çıkıyor. Ahmet Güzelyağdöken, enginar dolması, rezene, zeytinyağlı iç bakla, enginarlı pilav, çalkama ve oğlak güvecini tavsiye ediyor. (0232) 754 20 71









5- Mevsime göre lezzetler

Ayna, Cunda

Cunda’da Taş Kahve’nin hemen arkasındaki mekân menüsünü Ege’nin geleneksel tariflerine yeni yorumlar katarak ve mevsime göre hazırlıyor. Zeynep Boneval “Yabani kuşkonmaz, papules otlu salata ve lorlu tatlılar denenmeli” diyor. (0266) 327 27 25



6- Portakal kokularının arasında

Bağarası, Bodrum

Bitez’de, Ümmühan ve İsmail Girgin çiftinin yarattığı portakal ağaçlarının arasında. Erik soslu pırasa, börülce, yoğurtlu patlıcan, otlu mücver, şarapta pişirilmiş yerelması gibi lezzetler öne çıkıyor. (0252) 363 76 93



7- Üzüm hoşafıyla final

Balmumu Dükkân Lokanta, Alsancak

Menünün mevsimine göre yapıldığı lokantada unutulmuş ama klasikleşen tatlara yer veriliyor. Paşa böreği, Alaşehir kapaması, zeytinyağlı erik ve üzüm hoşafı mutlaka denemeniz gerekenler arasında. (232) 421 20 24



8- Tarladan sofraya

Hiç Lokanta ve Tadım Atölyesi, Urla

Kendi arazisinde zeytin ve zeytinyağı, ayrıca yenilebilir otlar yetiştiren Hiç Lokanta, ‘doğadan sofraya’ lezzetler sunuyor. Ekmek dolması, kuzu sırt ve günün balığı bunlardan birkaçı. Menü her gün değişiyor. (0232) 754 30 99



9- Denize sıfır

Octopus Restoran, Söğüt

Marmaris Söğüt ‘te denizin hemen yanıbaşındaki restoranda çok sayıda sıcak ve soğuk yöresel mezenin yanı sıra yine Ege Denizi’ne has balıklar sunuluyor. Sinem Kabadayı “Benim favorilerim yedi çeşit ot kavurması ve akya şiş”

diyor. (0252) 496 50 47



10- Sırrı zeytinyağı

Paşa Çorba Salonu, Ayvalık

Zeytinyağlı ev yemekleri konusunda iddialılar. Nedim Atilla “Girit, Midilli ve Balkanlar’ın lezzetlerini, Ayvalık’ın sosyolojik dokusunu en iyi yansıtan yer” diyor. (0542) 294 47 14