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Eber Gölü eski günlerine dönmeyi bekliyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 25.06.2020 - 17:05,Son Güncelleme:

Eber Gölü eski günlerine dönmeyi bekliyor

Afyonkarahisar'ın Eber Kasabasının sınırlarında bulunan Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü, Kovid-19 ile mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesiyle turistleri, avcıları ve fotoğraf meraklılarını bekliyor. Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Eber Gölü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesiyle turistleri, avcıları ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor.

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Türkiye'de göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan Eber Gölü, sazlık alanlarıyla birçok kuş türüne üreme ve yaşam alanı olarak ev sahipliği yapıyor. Biyolojik çeşitliliği ile dikkati çeken gölde, kuş türlerinin yanında su yılanı, domuz, saz vaşağı, kurbağa ve balık türlerini görmek mümkün.

Eber Gölü eski günlerine dönmeyi bekliyor


Dünya genelinde sadece Eber Gölü havzasında yetişen ve baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan Eber sarısı da bölgeye ayrı bir renk katıyor. Gölde "Beyşehir Kurbağası" olarak bilinen bir endemik kurbağa türü de yaşıyor. Özellikle gün batımında ortaya çıkan manzara, birçok doğaseveri gölün çevresine çekiyor.

Eber Gölü eski günlerine dönmeyi bekliyor


"Geçen yıl bu vakitlerde göl görsel güzelliğinin zirvesindeydi"

Göl çevresinde 29 yıldır rehberlik yapan Kadir Ateş, AA muhabirine, Eber'in görsel güzelliğiyle ülkenin önemli göllerinden biri olduğunu söyledi. Pandemiden dolayı gölün görsel güzelliğini, fotoğraf ve gezi gruplarına gösteremediğini belirten Ateş, "Normalleşmeden sonra Eber Gölü'nün görsel güzelliklerini göz önüne sereceğine inanıyoruz." dedi.

Eber Gölü eski günlerine dönmeyi bekliyor


Ateş, 146 kuş türüne sahip gölün ziyaretçilerini beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Buraya gelenlerin, tekneyle lotus çiçeğini, flamingo ve pelikanları çekmelerini sağlıyorum. Daha sonra yalı dediğimiz kısımdaki kulübeye gidip orada çay ikramı yapıyorum. Oradan da gün batımı ve gün doğumunu gördükten sonra gölden çıkıyoruz. Ardından mandaların çekimi, Eber sarısı çiçeği ve haşhaş çiçeği çekimiyle parkuru tamamlıyoruz. Geçen yıl bu vakitlerde göl görsel güzelliğinin zirvesindeydi. Haşhaş çiçeği, Eber sarısı ve nilüferler üçlü kombin gerçekleştiriyordu. Şu anda pandeminin etkisiyle bunları gerçekleştiremedik. Normalleşmeyle birlikte artık fotoğraf grubu, gezi grubu, gelin damat çekimleri, kahvaltı gruplarını bekliyoruz."

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