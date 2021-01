Dünyanın en sıra dışı 10 müzesi... Listede Türkiye'den de çok şaşırtan bir yer var

İşkence Müzesi / Hollanda



İşkence Müzesi, Amsterdam'ın kalbinde yer alıyor ve içerisinde tarihimizin karanlık çağlarından eserler sergileniyor. Orta Çağ boyunca, işkence ve infaz, tüm Avrupa'da yaygın bir manzaraydı ve bu müze, o zamanlar insanlara işkence yapmak için kullanılan aletlerden oluşuyor.







Uluslararası Casus Müzesi (Spy Museum) / ABD



Bu müze Washington DC'de bulunuyor ve dünyadaki en kapsamlı casusluk eserleri koleksiyonunu sergiliyor. En gizemli mesleklerden birinin sırlarını açığa çıkarıyor ve kesinlikle heyecan verici bir serüven olacağına eminiz. Sahte para, mini kameralar, gizli silahlar hakkında çok şey öğrenebilir ve insanlık tarihi boyunca casusların tam olarak nasıl işlediğini keşfedebilirsiniz. Müzenin, ziyaretçilerin casus gibi davranıp eğlenirken bir şeyler öğrenebileceği etkileşimli bir alanı da var.







Tuvalet Müzesi / Hindistan ve Güney Kore



Dünyanın en ilginç müzelerinden... Birincisi, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde bulunan, insanların eski günlerden beri hijyen tarihimizin detaylarına tanıklık edebileceği bir tuvalet müzesi. Burada Altın kaplamalı Roma imparatorlarının tuvaletleri de sergileniyor. Bir başka ünlü tuvalet müzesi ise Güney Kore'de Suwon şehrinde bulunuyor. Yeni Delhi'dekine çok benziyor ama bununla ilgili özellikle ilginç olan şey, müzenin bulunduğu binanın dev bir tuvalet şeklinde olması.







Cancun Sualtı Müzesi / Meksika



Adından da anlaşılacağı gibi, bu müze Punta Nizuc, Cancun ve Isla de Mujeres'i çevreleyen muhteşem sularında yer alıyor. Bu ilginç müzede, deniz tabanına sabitlenmiş gerçek boyuttaki heykeller sergileniyor. Bununla ilgili bir başka heyecan verici şey de mercanların su altı manzarasının görünümünü sürekli olarak nasıl değiştirdiğini görerek mercanların büyümesine şahit olunması. Müze, tüplü dalış, şnorkelli yüzme veya cam tabanlı bir tekne ile ziyaret edilebiliyor.





Cup Noodles Museum Müzesi / Japonya



Tam da hiçbir şeyin sizi tuvaletlere adanmış bir müzeden daha fazla şaşırtmayacağını düşündüğünüzde, işte noodle bardaklarından oluşan bir müze ile sürprizlere devam ediyoruz. Yoksul öğrenciler arasında popüler olan bu yemek, o kadar önemli bir kültürel etki bıraktı ki, bir şekilde tarihe geçmesi gerekiyordu. İlk hazır makarnaların mucidi Momofuku Ando'nun adını taşıyan bu müze, Japon yemek kültürünün önemli bir bölümünü ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisini belgeliyor.







Spam Müzesi / ABD



Austin, Minnesota'da bulunan bu müze, istenmeyen e-postalardan değil, işlenmiş konserve etlerden oluşuyor. Evet, 1937'de Amerika Birleşik Devletleri'ne tanıtılan yemek, kendi adını taşıyan bir müzeye sahipti. Bununla birlikte, bu yiyecek İkinci Dünya Savaşı sırasında askerlerin beslenmesinde temel bir unsur olduğu için tarihi değere sahip. Bu müzeyi ziyaret ederek spam tarihi hakkında her şey öğrenilebilir ve farklı spam türlerinin tadına bakabilirsiniz.







Bitmiş İlişkiler Müzesi / Hırvatistan



Bu müze, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb'de bulunuyor ve içerisinde ziyaretçilerinin başarısız ilişkilerine dair her şeyi bulabilirsiniz. Videolar, resimler, romantik anılarla bağlantılı öğeler, temelde insanların eski aşklarıyla ilişkilendirebilecekleri her şey… Bu müzeyi ziyaret etmek, hüzünlü bir şarkıyı dinlemeye benziyor olabilir, çünkü burada gösterilen hikayelerden bazıları inanılmaz derecede dokunaklı. Üstelik müze, Avrupa'nın en yenilikçi müzelerine verilen Kenneth Hudson Ödülü'nü kazandı, sırf bu yüzden bile kesinlikle görülmeye değer.







Köpek Tasması Müzesi / İngiltere



İnsanlar, köpek tasmalarını orta çağlardan beri, bazen onları avcılardan korumak için, bazen de sadece dekorasyon amacıyla kullandılar. Kent'teki, Leeds Kalesi’nde bulunan bu müzede, tarihimizin çeşitli yerlerinden yaklaşık 100 farklı köpek tasması sergileniyor. Her yıl 500 binden fazla kişi tarafından ziyaret edilen son derece popüler bir müze...







Parazit Müzesi / Japonya



Bu garip yer, dünyada parazitlerin bulunduğu tek müze olma özelliğini taşıyor. İki katlı olan müze, 1953 yılında Dr. Satoru Kamegai tarafından parazitlerin çeşitliliği ve yaşam döngüleri konusunda bilgi vermek amacıyla kuruldu. Bir araştırma kütüphanesi olan bu müzede, 300’ü sergilenen 60 bin parazit örneği bulunuyor. Ayrıca parazitoloji konusuna ilgiliyseniz, çok sayıda makaleye ve kitaba da erişebilirsiniz. Müzenin zemin katında ülkenin bölgelerini ve her birinde hangi parazitlerin bulunduğunu gösteren bir harita var. Ayrıca, hayvanları enfekte ettiği bilinen çeşitli parazit ırklarını gösteren cam kutular da sergileniyor.







Saç Müzesi / Türkiye



Türkiye'nin, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bulunan ve dünyanın en ilginç müzelerinden olan 'Saç Müzesi' ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.







Nevşehir'in Avanos ilçesinde, çanak ustası Galip Körükçü'nün, 1979 yılında atölyesini ziyaret eden Fransız bir kadın turistin saçından bir tutam keserek duvara asmasıyla başlayan müze yolculuğu zaman içinde atölyeye gelen başka kadın turistlerin de saç bırakmasıyla ortaya çıkan Saç Müzesi zamanla büyüdü.

1998 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren müzedeki on binlerce kadının saç örneği bölgeyi ziyaret eden konukların ilgisini çekiyor. Körükçü, atölyenin duvarına bir tutam saç astığında, bu durumun farklı bir aşamaya geleceğini hayal bile etmediğini söylüyor.