Doğu'nun mendereslerinde harika görüntüler

Kentteki Ünlendi Deresi ve geçtiği vadide oluşturduğu menderesler güzel görüntü oluşturdu. Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın özellikle yüksek kesimleri beyaza büründü.









Soğuk havanın da etkili olduğu kentte Aras Dağları'ndan gelen akarsular dondu, vadiler ve ovalar karla kaplandı. Ünlendi Deresi ve geçtiği vadide oluşturduğu menderesler, güzel görüntü oluşturdu. Manzara, Anadolu Ajansı ekibince havadan görüntülendi.



