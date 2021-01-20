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Doğu'nun mendereslerinde harika görüntüler
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 20.01.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Doğu'nun mendereslerinde harika görüntüler

Iğdır'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Aras Dağları'ndan gelen akarsular dondu, vadiler ve ovalar beyaz örtüyle kaplandı.

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 Kentteki Ünlendi Deresi ve geçtiği vadide oluşturduğu menderesler güzel görüntü oluşturdu. Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın özellikle yüksek kesimleri beyaza büründü. 

Doğunun mendereslerinde harika görüntüler



Soğuk havanın da etkili olduğu kentte Aras Dağları'ndan gelen akarsular dondu, vadiler ve ovalar karla kaplandı. Ünlendi Deresi ve geçtiği vadide oluşturduğu menderesler, güzel görüntü oluşturdu. Manzara, Anadolu Ajansı ekibince havadan görüntülendi.

Doğunun mendereslerinde harika görüntüler

Doğunun mendereslerinde harika görüntüler

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