Doğu Anadolu’nun gakkoşlar diyarı

Harput ile 4 bin yıllık köklü bir tarihe sahip olan Elazığ, ‘gakkoşlar diyarı’ diye bilinir. Buranın yerel ağzında gakkoş demek ‘kardeş’ demektir. Doğu Anadolu’nun en kadim şehirlerinden birindeyiz; her ne kadar kent merkezindeki yerleşim yakın tarihe dayansa da Harput’u içine alan bölgenin kökleri paleolitik döneme kadar uzanıyor. Dolayısıyla, Elazığ’ı gezmeye başlamak için en uygun nokta Harput.



Harput’ta da ilk nokta kale. MÖ 12’nci ve 7’nci yüzyıllar arasında bölgede hakim olan Urartuların eserlerinden Harput Kalesi’nin diğer adı Süt Kalesi. Bir rivayete göre bölgede su kıtlığı olduğu için kalenin harcına su yerine süt katılmış. ‘Eğri minareli cami’ olarak tanınan Harput Ulu Cami, yapımı MS 179’a tarihlenen Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi, dönemin ünlü şifahanesi Dabakhane, Osmanlı dönemi camilerinin en güzel örneklerinden biri olan Kurşunlu Cami, Arap Baba Mescidi ve Türbesi eski Harput bölgesinin önemli tarihi yapılardan bazıları.



Harput’un geleneksel ev mimarisini görmek isterseniz Şefik Gül Kültür Evi’ni de ziyaret edin. Harput geziniz sırasında panoramik bir şehir manzarası sunan ve Harput kebabı, Harput köftesi gibi yöreye has lezzetleri deneyimleyebileceğiniz Balakgazi Restoran’da mola verebilirsiniz. Hazar Gölü Tabiat Parkı, sonbahar döneminde trekking tutkunları için güzel bir alternatif. Karaçam, badem, çınar ve akasya ağaçlarıyla kaplı bölgede canlı çeşitliliği de fotoğraf tutkunlarını memnun ediyor. Sonbaharın tüm renklerini cömertçe sergilediği bu mevsimde gölü tekneyle gezmek çok zevkli. Sular çekildiğinde batık antik kalıntıların bir bölümü görülebiliyor. Tekne turunun bir diğer durağı da Tavşan Adası.



2000’lerin başında adaya bırakılan bir çift tavşan, çoğalarak bölgeyi mesken tutmuş. Şimdi binlercesi burada. Sivrice ilçesindeki tabiat parkı da kamp ve karavan alanları, dinlenme tesisleriyle doğasever turistleri memnun edecek bir seçenek. Eskibağlar bölgesi, mini Toscana tadındaki manzarasıyla bana göre Elazığ’ın keşfedilmeyi bekleyen bir başka değeri. Öküzgözü ve boğazkere üzümlerinin anavatanı burası. Boğazkere üzümü için coğrafi işaret de alınmış. Eskibağlar’da, bir bağevi restoranı, şarap üretim tesisi ve konaklamak isteyenler için hoş bir butik otel de var. Keban ilçesine çoğunlukla balık yemek için gidenleri ilçede artık yeni bir etkinlik daha bekliyor: Keban zipline (Yatay bir tele bağlı olarak yüksekten alçağa doğru kayma).



Zipline hattı gidiş-dönüş toplam 600 metre ve nehirden 20 metre yüksekte. Fırat Nehri ile Keban Barajı’nı yukarıdan izlemenize olanak sağlayan etkinlik, adrenalin tutkunlarının favorisi.



‘Orcik’ denilen pestili ünlü



Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonlarını, Murat Nehri kenarındaki tarihi Palu ilçesini, Buzluk Mağarası’nı, Sarahatun Camisi’ni ve hediyelik alışverişi için de kent merkezindeki Kapalıçarşı’yı ziyaret edin. Çırçır Şelalesi’nde alabalık, oğlak etinden Palu tava, vişneli dondurma ve peynirli tatlı pide yiyebilirsiniz. Hediyelik olarak da Ağın leblebisi, orcik isimli ünlü pestilini, dibek kahvesi ve tulum peyniri alabilirsiniz.