Cumhuriyetin ve ilklerin tanÄ±ÄŸÄ± Pembe KÃ¶ÅŸk

Ankara baÅŸkent olduktan sonra, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel hayatÄ±mÄ±zdaki birÃ§ok ilklere sahne olacak kÃ¶ÅŸkÃ¼ yaptÄ±rarak, 1925 yÄ±lÄ±nda ailesiyle birlikte taÅŸÄ±ndÄ± ve 1973 yÄ±lÄ±na kadar burada yaÅŸadÄ±. Ä°smet PaÅŸa, eÅŸi Mevhibe HanÄ±m ile Ä°stanbul'da 1916 yÄ±lÄ±nda evlendi, harp yÄ±llarÄ± Ã§ok zorlu geÃ§ti, yÄ±llarca ayrÄ± yaÅŸadÄ±lar, nihayet taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ± yeni kÃ¶ÅŸk mutluluklarÄ±nÄ±n yuvasÄ± oldu.

BÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Ã–mer, Ä°zmir'de dÃ¼nyaya gelmiÅŸti, ikinci oÄŸullarÄ± Erdal ve kÄ±zlarÄ± Ã–zden ise bu evde dÃ¼nyaya geldi.Â 22 Åžubat 1927'de Ankara'nÄ±n ilk balosu burada verildi. Ä°lk konserler, ilk sergiler, ilk ilmi toplantÄ±lar, satranÃ§ ve bilardo, ata binme, engel atlama yarÄ±ÅŸmalarÄ± bu evde, bu bahÃ§ede dÃ¼zenlendi.

Ankara'nÄ±n iklimine uygun Ã§iÃ§ek ve aÄŸaÃ§larÄ±n, Ã§amlarÄ±n yetiÅŸtirilme deneyleri de bu bahÃ§ede yapÄ±ldÄ±. Ã‡aÄŸdaÅŸ bir TÃ¼rk kadÄ±nÄ± olan Mevhibe Ä°nÃ¶nÃ¼, bu evde ilk olarak latin alfabesini kullandÄ±, uygar elbiseler giymeye baÅŸladÄ±, kadÄ±n haklarÄ±nÄ± savundu ve bÃ¼tÃ¼n geleneklerine baÄŸlÄ± kalarak eÅŸinin yanÄ±nda yer aldÄ±. Yemek odasÄ± bu evin en ilgi Ã§eken ve en Ã§ok kullanÄ±lan kÄ±smÄ± idi. YapÄ±lmasÄ±nda ve dÃ¶ÅŸenmesinde AtatÃ¼rk'Ã¼n Ã§ok emeÄŸi geÃ§miÅŸti.

AtatÃ¼rk'Ã¼n ÅŸÃ¶yle bir alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± vardÄ±: AkÅŸamlarÄ± arkadaÅŸÄ±na telefon eder ve Pembe KÃ¶ÅŸk'e gelmek istediÄŸini sÃ¶ylerdi. Bazen 10, bazen 20 kiÅŸi ile beraber. Fakat evde bu kadar konuk iÃ§in yemek olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sormayÄ± hiÃ§ ihmal etmezdi. Var ise mesele yoktu, yoksa, kendi getirirdi. Pembe KÃ¶ÅŸkâ€™Ã¼n salonundaki masanÄ±n etrafÄ±nda AtatÃ¼rk arkadaÅŸlarÄ±yla toplanmÄ±ÅŸ ve dÃ¶nemin birÃ§ok sorunu burada tartÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve Ã§Ã¶zÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

Ä°nÃ¶nÃ¼ vakfÄ± tarafÄ±ndan mÃ¼ze-ev olarak dÃ¼zenlenen Pembe KÃ¶ÅŸk, her yÄ±l milli bayramlarda ziyarete aÃ§Ä±lÄ±yor. Bu ziyaretler sÄ±rasÄ±nda Ã–zden Toker (Ä°nÃ¶nÃ¼) ziyaretÃ§ilerle bizzat ilgileniyor, kÃ¶ÅŸkÃ¼ ve kÃ¶ÅŸkte geÃ§en anÄ±larÄ±nÄ± anlatÄ±yor, konuklarla fotoÄŸraf Ã§ekiliyor. KÃ¶ÅŸk bahÃ§esinin Ã¼st tarafÄ±ndaki aÄŸaÃ§lÄ±k alanda bulunan Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ ve eÅŸi Mevhibe Ä°nÃ¶nÃ¼ heykeli, heykeltÄ±raÅŸ Mine Sunar tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

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