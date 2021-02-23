Çorlulu Ali Paşa Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Çorlulu Ali Paşa Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Osmanlı Devleti, eğitim açısından oldukça önemi atılımlara sahip bir yapıya sahipti. Medreseler bu eğitim sisteminin temel parçasıydı. Osmanlı'dan günümüze kalan en değerli miraslarda bu medreseler olarak dikkat çekmektedir. İstanbul'da bulunan ve en çok ziyaret edilen medreselerin başında ise Çorlulu Ali Paşa Medresesi gelmektedir.



Çorlulu Ali Paşa Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi



Çorlulu Ali Paşa Medresesi, 1707 yılında Sadrazam Çorlulu Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Ali Paşa, bu hanı yaptırmasındaki amaç kendine özel bir dinlenme yeri olmasının yanı sıra özel bir ilim yuvasını devlet topraklarına kazandırmaktı. Ali Paşa, zaman zaman burada cami de millet ile namaz kılar, medresede eğitimleri takip etmekteydi. Ali Paşa'nın idamının ardından medrese faaliyetlerine bir süre daha devam etti.



Duraklama ve çöküş dönemlerinde kapanan medrese 1766 ve 1894 yılındaki büyük depremin ardından iyice kullanılmaz hale gelir. Bu tarihten sonra medresenin yakınına dahi giriş çıkış yapmak insanlar için tehlikeli hale gelir. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte yeni Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı miraslarına sahip çıkı. 1961 ve 1965 yıllarında yapılan restorasyon çalışmaları ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından medrese yeniden İstanbullulara kazandırıldı.



Çorlulu Ali Paşa Medresesi Nerede?



Çorlulu Ali Paşa Medresesi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ve tarihi yarımada olarak bilinen Fatih ilçesinin Molla Fenari Mahallesi, Yeniçeriler Caddesi Beyazıt semtinde yer almaktadır. Çorlulu Ali Paşa Medresesi'nin civarında da yine tarihi yapılar yer almaktadır. Beyazıt Kapalıçarşı, Beyazıt Meydanı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi, Çemberlitaş, Nuruosmaniye Camii bu yapılardan bazılarıdır. Ayrıca Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet Camii ve Ayasofya Camii'ne de oldukça yakındır.



Çorlulu Ali Paşa Medresesi'ne Nasıl Gidilir?



Çorlulu Ali Paşa Medresesi, İstanbul'un merkezi olarak kabul edilen Fatih ilçesinin ulaşılabilir bir semt olan Beyazıt'ta yer almaktadır. İstanbul'un her kesiminden Çorlulu Ali Paşa Medresesi'ne ulaşım vardır. Kentin kalbinde yer alan T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nın Beyazıt durağında inilerek Çorlulu Ali Paşa Medresesi'ne gidilebilir.



Anadolu Yakası'ndan şehir hatları vapurlarına binilerek Eminönü - Karaköy İskelelerinden yine T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı ile ulaşım sağlanabilir. Marmaray ile Sirkeci durağından inerek yine tramvaya aktarma yapılarak bir alternatif yol olarak düşünülebilir. Yenikapı Metro İstasyonundan Aksaray durağına aktarma yapılması durumunda M1A Yenikapı - Havalimanı, M1B Bağcılar - Kirazlı ve M2 Yenikapı - Hacıosman Metro (Bu metro hattının Vezneciler istasyonunda da ulaşılabilir) hatları ile de ulaşım sağlanabilmektedir.



Çorlulu Ali Paşa Medresesi Özellikleri



Çorlulu Ali Paşa Medresesi, cami, külliye, kitaplık ve medreseden oluşan bölümlere sahiptir. İstanbul'un en kalabalık ve en turistik noktalarından biri olan Beyazıt'ta bulunan medrese günlük yaklaşık 15.000 ila 20.000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Medrese bugün nargile ve çay bahçesi olarak da hizmet vermektedir.



Çorlulu Ali Paşa Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?



Osmanlı Padişahı III. Ahmet'in sadrazamlarından olan Çorlulu Ali Paşa tarafından 1707-1709 yılları arasında medrese ve camii olarak kullanıma açılmıştır. Osmanlı'nın birinci eğitim kurumu olan medrese amacı ile yıllarca hizmet veren Çorlulu Ali Paşa Medresesi, cumhuriyet döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine alınmıştır.