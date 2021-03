Cemil Molla Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Cemil Molla Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Cemil Molla Köşkü gibi köşkler de tarihi ve kültürel mirasımızı yansıtan unsurlar arasındadır. Aynı zamanda birçok geçmiş birikimine de sahip bulunurlar.



Cemil Molla Köşkü Nerede ve Nasıl Gidilir?



Türkiye tarihi ve kültürel açıdan çok zengin olan bir ülkedir. Ülke de köşkler, müzeler, camiler, medreseler, türbeler ve birçok bunlara benzer tarihi yansıtan, kültürel anlamda zenginliğimizi arttıran unsur bulunur. Bunların hepsi ülke için çok kıymetli eserledir. Bunların bu değerinden ötürü korunması, sahip çıkılması gerekmektedir.



Ülkemizde de gerek restorasyon çalışmaları, gerek u tür tarihi değeri mühim yerlere korumalar görevlendirilmesi ile bu eserlere sahip çıkılmaktadır. Cemil Molla Köşkü de bu kıymetli eserlerden birisidir.



Cemil Molla Köşkü Türkiye içerisinde birçok tarihi unsuru bünyesinde bulunduran İstanbul şehrinde yer almaktadır. Bu eser İstanbul'un güzide yeri olan Üsküdar içerisinde bulunur. Ulaşım olarak çok çeşitli imkanlara sahiptir. Metro, tramvay, otobüs ve benzeri birçok ulaşım aracı ile bu köşke gidilebilmektedir.



Cemil Molla Köşkü Tarihi



Cemil Molla Köşkü 19. yüzyıl da yapılmış kıymetli bir eserdir. Eserin her yanında Osmanlı mimarisini çok net bir biçimde görmekteyiz. Eser Osmanlı Devleti tarafından yapılmış, Osmanlı Devleti dönemine ait olan bir eser konumundadır. Yapan mimarın İtalyan milletine mensuptur. Yapan mimarın ismi ise Sinyor Alberti adını almıştır. Bu eseri yaptıran kişi ve bu köşk de oturan, hayatını devam ettiren insan Üryanizade Cemil Molla Efendi olmaktadır.



Cemil Molla Efendi Osmanlı Devleti içerisinde görev yapmış bir devlet adamıdır. Adliye nazırlığı görevini sürdürmüş ve bunun yanı sıra da Şura'yı Devlet Reisliği görevinde de bulunmuştur. Cemil Molla Efendi Sultan Abdülhamid'e çok yakın olan bir isimdir. Sultan, Cemil Molla Efendi'yi çok sever ve yakınında tutardır.



Birlikte yaptıkları satranç turnuvaları devamlı devam etmiştir. Adliye nazırlığı görevini yalnızca 1 kere değil 2 kere sürdürmüş, bunun yanı sıra şeyhülislamlık görevinde de bulunmuş, büyük bir devlet büyüğüdür. Sultan Abdülhamit ile yakınlığının yanı sıra Sultan Vahdettin'in de danışmanlığını yapmıştır. Türk tarihin de önemli bir şahsiyettir.



Cemil Molla Köşkü Özellikleri



Cemil Molla Köşkü Osmanlı Devleti dönemine ait bir eser. Cemil Molla Efendi tarafından yaptırılmıştır. Eser de Osmanlı Mimarisi her yönden kullanılmıştır. Çok zarif ve nadide bir eserdir. Cemil Molla Efendi bizzat yapılana kadar eserin başında bulunmuştur. Eserin yapımı tamı tamına 5 yıl sürmüştür. Eserin yapımını İtalyan milletine mensup olan Sinyor Alberti devralmıştır. Eserin yapımını mimar olarak o üstlenmiştir. Eser de mimari açıdan her türlü tekniği çok usta bir şekilde kullanmıştır. Aynı zamanda da Cemil Molla Efendi'nin tam olarak istediği bir şekilde köşk yaratmak için uzun çaba ve emek harcamıştır.



Cemil Molla Köşkü Giriş Ücreti



İstanbul'da birçok tarihi köşk bulunmaktadır. Bu köşklerden biri olan Cemil Molla Köşkü de diğer birçok köşk gibi Osmanlı Devleti zamanında büyük devlet adamları tarafından oturulmuş olunan yerlerdir. Bu köşkler tarihi açısından çok önemli olmaktadır. Buralara ücret olayı henüz belirli değildir.