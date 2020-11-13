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"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Malatya'da kapılarını ziyaretçilere açtı
Seyahat
AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 16:19 | Son Güncelleme:

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Malatya'da kapılarını ziyaretçilere açtı

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Malatya'da kapılarını ziyaretçilerine açtı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan ve Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7'den 77'ye herkese kapılarını açmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Malatya'ya gelen "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırı, İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. 

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Malatyada kapılarını ziyaretçilere açtı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlemlerin alındığı tırda, ziyaretçilerin hijyen şartlarına uygun olarak maske ve mesafeyle müzeyi gezmeleri sağlanıyor. 

Ziyaretçiler, Çanakkale Savaşı ile ilgili resim, fotoğraf, çeşitli görsel materyal ve videoların izletildiği müzede, Çanakkale cephesinden kalan çeşitli savaş objelerin sergilendiği bölümleri görme imkanı buluyor. Müze iki gün boyunca gezilebilecek. 

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