Caddebostan Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Caddebostan Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Caddebostan Plajı İstanbul merkezde bulunan Anadolu Yakası'nda Kadıköy civarında oturanlar için en uygun plajlardan bir tanesidir. Bu sebeple İstanbul ve çevresinde yaşayan birçok kişi bu civarda, özellikle günübirlik denize girmek istediklerinde Caddebostan Plajı’nı tercih edebilir. Caddebostan Plajı 3 plajları oluşur.

Caddebostan Plajı Nerede Nasıl Gidilir?

Caddebostan Plajı İstanbul'un Kadıköy semtine bağlı bir plajdır. Özellikle Anadolu Yakası'nda yaşayan birçok kişi yoğun iş temposundan kurtulmak istediklerinde bu plajda soluğu alır. Caddebostan plajına gitmek isteyenler ulaşım kanallarını da oldukça merak eder. Caddebostan plajına gitmek için birçok farklı ulaşım aracı kullanır. En kolay ulaşım noktası ise kişinin kendine en uygun ulaşım aracını seçerek Kadıköy merkeze ulaşmasıdır. Kadıköy’e metro, otobüs, minibüs ya da vapur ulaşım araçlarıdır. Aynı zamanda Kişiler kendi özel araçlarıyla da Kadıköy'e ulaşabilir.

Kadıköy'e ulaşıldıktan sonra Kadıköy Beşiktaş İskelesi yakınlarında bulunan Bostancı sahilden giden sarı dolmuşlara binerek Caddebostan durağında inmek gerekir. Yine bu civarda Kadıköy'den Kalkan Bostancı yönüne giden İETT otobüsleri de bulunmaktadır. Özel araç ile gitmek isteyenler de Bostancı yönüne gittikten sonra Caddebostan durağına gelerek Caddebostan sahiline ulaşabilir.

Caddebostan Plajı Özellikleri

Caddebostan Plajı Kadıköy belediyesine bağlı olan bir plajdır. İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşayanların oldukça kolay ulaşılabilen bir plaj olduğundan dolayı da birçok kişi tarafından tercih edilir. Caddebostan Plaj alanında 1 ücretli olmak üzere 3 tane plajdan oluşmaktadır. Burada bulunan her 3 plajda da; şezlong, şemsiye, duş, cankurtaran, WC, soyunma kabinleri ve büfe bulunur.

Plaj kumlu bir zemine sahiptir. Caddebostan Plajı aileler için de oldukça uygundur. Plajın gerisinde bulunan ağaçlık alanlarda gölgelik isteyen kişiler için uygun olan yerlerdir. Yine buralarda piknik yapmak da mümkündür. Caddebostan Plajlarından birine giriş ücretli iken 2 tanesine giriş ücretsizdir. Yine plaj içinde şezlong ve şemsiye kiralamak isteyenler de makul bir ücret karşılığında şezlong ve şemsiye kiralayabilir.

Plaj alanı içinde yeme içme ihtiyacını karşılamak isteyenler için ise bir büfe bu ihtiyacı karşılamak için yeterlidir. Yine Plajı’nın arka tarafında bulunan ağaçlık alanda kişiler kendi getirdikleri yiyecekleri tüketebilir. Bu sebeple Caddebostan Plajı İstanbul içinde deniz denize gitmek isteyen kişilerin ihtiyacını karşılamak için oldukça uygun bir plaj olarak karşımıza çıkmaktadır.

Caddebostan Plajı Kamp ve Konaklama Detayları

Caddebostan Plajı kamp yapmak isteyenler için uygun bir yer değildir. Bölge İstanbul merkezde bulunduğundan dolayı maalesef bölgede kamp alanı bulunmaz. Plaj alanları çok geniş olmayan Caddebostan Plajı genel olarak İstanbul'da yaşayan kişilerin ihtiyacını karşılayan bir plajdır. Plaja gitmek isteyen ve bu civarda konaklamak isteyen kişiler için Kadıköy civarında otel, motel, pansiyon gibi imkanlar bulunur.

Caddebostan Plajı Giriş Ücreti

Caddebostan Plajı halk plajı olarak bilinir. Plajlardan birine giriş ücretli olarak yapılırken iki tanesine giriş ücretsizdir. Caddebostan Plajı 1’e giriş yapmak isteyenler için kişi başı 25 TL öğrenciler için 12 TL giriş ücreti alınır. 0- 7 yaş çocuklar ve engelli vatandaşlar ya bu kişinin yanında bir kişi ücretsiz olarak plaja giriş sağlayabilir. Caddebostan Plajı 1 de giriş ücretine şemsiye ve şezlong kirası da dahil edilir. Caddebostan Plajı 2 ve 3'e giriş ücretsizdir. Bu plajlarda 10 TL karşılığında şezlong ve şemsiye kiralamak mümkündür.