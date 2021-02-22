Burgaz Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Burgaz Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Burgazada İstanbul'a yakın olan adalardan biridir ve büyüklük bakımından üçüncü sırada yer almaktadır. Adanın oldukça yuvarlak bir görünümü vardır. Bayrak Tepesi, adanın en yüksek noktası olarak bilinmektedir. Bu adada kızılçam ormanları bulunmaktadır. Adaya Yunanca anlamı kale ya da burç olan Burgaz ismi verilmiştir.

Burgaz Adası Hakkında Bilgi

Burgaz Adasında bir tane cami vardır. Bu cami 1953 yılında İstanbul'un fethinin 500. yılı şerefine yaptırılmıştır. Burgaz adası genişlik bakımından yaklaşık olarak 2 km civarındadır. Ada, İstanbul'a oldukça yakın olması sebebi ile pek çok ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

Burgaz Adası, Bizans İmparatorluğu döneminde sürgün yeri olarak kullanılmıştır. Burgaz Adası, İstanbul ilinin ilk sanatoryumunun açıldığı bölge olması özelliğini de taşır. Denizin maviliği ve ormanların yeşilliği burada muhteşem bir görüntü oluşmasına sebep olmaktadır. Bu muhteşem görünümü sebebi ile kısa bir tatil yapmayı düşünenler genelde buraya gelmektedir. Bunun yanında İstanbul'a yolunuz düşerse adaları günübirlik gezme şansınız da vardır.

Burgaz Adası Tarihi

büyük İskender zamanında general olan Demetrios'un babası tarafından bu adaya oldukça gösterişli bir kale inşa edilmiştir. Ada ilk zamanlar onun ismi ile anılırken sonradan Burgaz ismi verilmiştir.

Ortodoks kilisesinin önemli patriklerinden olan Metosios'un bu adada ikonakırıcılar tarafından yedi yıl hapsedildiği söylenmektedir. Günümüzde ise bu mahzen üzerinde Ayios İoannis kilisesi yer alır. Evliya Çelebi tarafından yazılan belgelere göre adada 17. yüzyılda çok az Rum ile Yahudiler ve Ermeniler yaşıyordu.

Çağdaş Türk Edebiyatının temsilcilerinden biri olan Sait Faik Abasıyanık yaşamının bir döneminde Burgaz Adasında yaşadı. Günümüzde ise burada Sait Faik Abasıyanık müzesi yer alır. Burgaz Adasında 6 Ekim 2003 yılında bir yangın çıkmıştır. Bu büyük yangın ancak bir gün sonra söndürülmüş ve sonrasında büyük bir yeşillendirme çalışması başlatılmıştır.

Burgaz Adası Nerede?

Burgaz Adası İstanbul'a bağlı olan adalardan biridir. Buradan vapur seferleri ile kısa sürede Burgaz Adasına gitmek mümkündür.

Burgaz Adası Nasıl Gidilir?

Burgaz Adaya Kadıköy, Bostancı, Eminönü ve Kabataş'tan kalkan vapurlar ile kolay bir şekilde gidilebilmektedir.

Burgaz Adası Gezilecek Yerler

Burası tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığı için gezilecek pek çok tarihi mekan vardır.

Aya Yani kilisesi 867 yılında dönemin İmparatoriçesi Theadora tarafından yaptırılmıştır. Kilise 1896 yılında yapılan restorasyon çalışmalarından sonra şimdiki halini almıştır. Kilisenin en önemli özelliği ise altında bir zindan olmasıdır.

Aya Yorgi Garibi Manastırı 1728 yılında inşa edilmiştir. Ancak 1741 yılında çıkmış olan bir yangında oldukça hasar görmüştür. 1879 yılında ise burası tekrar restore edilmiştir. Manastırda Ortaçağ Bizans Mimarisinden esintiler görmeniz mümkündür.

Hristos Manastırı İmparator I. Vasil döneminde yapılmıştır. Bu manastır Antik Yunan tapınağı üzerine inşa edilmiştir. Türk Edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Sait Faik Abasıyanık bir dönem burada yaşamıştır. Yaşadığı köşk vefat etmesinin üzerine müze yapılmıştır.

Burgaz Adası Konaklama Şartları

Burgazada'da konaklamak için küçük işletmeler vardır. Yer bulmak ve daha cazip fiyatlara konaklamak isteyenlerin önceden rezervasyon yaptırması gerekmektedir.

Burgaz Adası Özellikleri

Burgazada, Büyükada ile Heybeliada'dan sonraki en büyük üçüncü ada olma özelliğine sahiptir. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve temiz havası sebebiyle pek çok insan burayı görmeye gelmektedir. 1846 yılında İstanbul'dan adalara yapılan vapur seferleri ile buralara sonradan yazlık evler de inşa edilmiştir.