Brooklyn Köprüsü Nerede? Brooklyn Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Yapılışından bu yana birçok farklı hikayeye ve konuya da ana başlık olan Brooklyn köprüsü, yapılışı esnasında farklı hikayelere de konu olmayı başarmıştır.

Brooklyn Köprüsü Hakkında Bilgi

New York içerisinde East River üzerinde bulunan Brooklyn Köprüsü, 3 Ocak 1870 yılında inşaatına başlayan ve mükemmel bir mimariye sahip olan bir köprü niteliğindedir. Yapımı tam 13 sene süren ve 1883 yılında faaliyetlerine başlayan bu köprü, aynı zamanda inşa edildiği yıl da dünyanın en geniş ve en uzun köprüsü konumundaydı. Brooklyn Köprüsünün kuleleri de ABD içerisinde hala yüksek yapılar içerisinde yer almaktadır. Yapımı neredeyse ufak çaplı bir faciaya yol açan Brooklyn Köprüsü, aynı zamanda yapımında da yaklaşık olarak 30 kişinin ölümüne sebep olmuştur.

Maliyeti o dönemlerde yaklaşık olarak 15 Milyon doları geçen Brooklyn Köprüsü, şimdiki zamanlarda yapılsa idi muhtemelen yapımı ve inşa maliyeti milyar dolarlar olacaktı, aynı zamanda çok fazla insanın aynı anda çalışması sonucu oluşturulmuştur. Brooklyn ve Manhattan arasındaki çok yoğun trafiğe çare olmak ümidi ile inşa edilmiş olan Brooklyn Köprüsü, aynı zamanda da bu yoğun trafiğe bir çare olmuş ve yoğun trafiği durdurmayı başarmıştır.

Brooklyn Köprüsü Nerede?

Brooklyn Köprüsü, ABD üzerinde New York İçerisinde ve East River'da bulunan çok büyük bir köprü bakımındadır. 19 yüzyıl içerisinde inşa edilmiş olan bu köprü, aynı zamanda da ABD'nin göz bebeği konumundadır.

Brooklyn Köprüsü'ne Nasıl Gidilir?

Brooklyn Köprüsü, Brooklyn ile Manhattan'ı birbirine bağlayan ve bu aradaki çok yoğun trafiği içerisine çeken çok geniş ve çok uzun bir köprü konumundadır. ABD içerisinde yer alan Brooklyn Köprüsü, New York'ta yer almakta ve East River üzerinde konumlanmaktadır. New York içerisine girerek Brooklyn Köprüsünü rahatlıkla görebilirsiniz.

Brooklyn Köprüsü Tarihi?

Tarihi olarak bir eser niteliğinde olan Brooklyn Köprüsü, ilk olarak tel mucidin ve tel kablonun mucidi olarak bilinen Johhn Roebling tarafından planlanmıştır. Bu planı kusursuz olarak yapan ve bu büyük köprünün adeta baş mimarı olan bu adam, Brooklyn ile Manhattan arasındaki yoğun trafik sorununu da kolaylıkla çözmeyi başarmıştır.

1870 yılında inşası başlayan Brooklyn Köprüsü, tam olarak 13 sene boyunca inşa edilmiş ve 1883 yılında inşası noktalanarak kullanıma açılmıştır. Günümüzde de çok önemli bir yere sahip olan ve sağlamlığı sayesinde hala dimdik ayakta olan Brooklyn Köprüsü, çok uzun seneler daha ABD'nin göz bebeği olmaya devam edecektir.

Brooklyn Köprüsü Hikayesi

Brooklyn Köprüsü hikayesi, 1868'li yıllara dayanmaktadır. O senelerde özellikle Brooklyn ile Manhattan arasında çok yoğun bir trafik akışı görülmekte ve bu durum tüm yetkililerin ve tüm insanların da canını sıkmaktadır. Bu duruma bir çözüm arayan yetkililer ve insanlar, en sonunda John Roebling'in fikri ile bir köprü inşa etmiş ve bu köprü üzerinden gerekli tüm sorunları çözerek trafik yoğunluğunu azaltmayı başarmışlardır.

Brooklyn Köprüsü Özellikleri

Brooklyn Köprüsü, dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilen ve çok mükemmel bir mimari yapıya sahip olan çok geniş bir köprü kapsamındadır. Açıldığı gün yaklaşık olarak 150.000 kişinin ziyaretine maruz kalan bu köprü, aynı zamanda hala sağlamlığını korumakta ve dünyanın en geniş köprüleri arasında yer almaktadır. Bu köprü 19.yüzyıl içerisinde inşa edilmiştir.