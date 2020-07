Bolu’da bayrama ümit bağlayan otellerdeki doluluk oranı yüzde 50’lerde kaldı

Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden birine sahip olan ve özellikle bayram tatillerinde vatandaşların tercih ettiği Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle otellerdeki rezervasyon sayıları düştü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin, büyük şehirlerin gürültülü ve havasından kaçarak, dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant, Gölcük, Yedigöller ve termal turizm noktası Karacasu’da bulunan oteller günler öncesinden rezervasyon almaya başlasa da doluluk oranları yüzde 50’ler civarında kaldı.



“Geçtiğimiz bayramlara göre çok zayıfız”



Gölcük Tabiat Parkı ve Karacasu bölgesinde oteli bulunan, aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olan Halit Ergül, “Bu bayram şu ana kadarki rezervasyon durumuna bakarsak yüzde 50-60’larda olacak. Sadece bizim otelimiz değil, bölgedeki otellerde de eski bayramlar gibi değil. Eski bayramlarda yüzde yüzü yakalıyorduk. Şu an bu mümkün değil. Ama en azından bu da iyi. Bayramdan önce yüzde 30-35’lerde doluluğumuz vardı. Bayramdan sonra daha iyiye gidecek diye düşünüyorum. Açık olan otellerin tamamı güvenlik ve sağlık sertifikası aldı. Hijyen kurallarına en iyi şekilde uyarak misafirlerimizi bekliyoruz. Haziran başında açtık. Açtığımızda yüzde 10-20’lerden yüzde 30’lara çıktı. Bölge olarak günden güne artarak gidiyor. Geçtiğimiz bayramlara göre çok zayıfız. Ama Yedigöller, Abant ve Gölcük’e geçtiğimiz bayramlarda gelen kadar günübirlik ziyaretçiler gelecektir” dedi.









“Hijyen kurallarına uyuluyor”



Otellerde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili konuşan Ergül, “Bütün otellerimizde hijyen kurallarımız sonuna kadar uygulanıyor. Hatta gizli müşteri şeklinde hijyen sertifikasını veren kurumlardan otellerimiz denetlenmekte. Gelecek misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelebilir. Bolu’da müthiş bir doğa var. Gelen misafirlerimiz rahatlıkta dinlenip, eğlenip tatillerini geçirebilirler. Havuzlardaki hijyen kurallarına fazlasıyla uyuluyor. Şezlongların arasındaki mesafeden her misafirden sonra tekrar dezenfekte edilmesine kadar sağlanıyor. Girişlerde müşterilerin ateşleri ölçülüyor” diye konuştu.