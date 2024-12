Bitcoin milyonerinin çılgın projesi: Hepsi birbirinden değerli! Eşine bile söylemedi 'Yük altında bırakmak istemedim'

Bitcoin milyoneri Jon Collins-Black'in macera merakı yıllar önce başladı. Çocukluğundan bu yana fantezi edebiyatına meraklı olan Collins-Black'in gençlik yılları Dungeons & Dragons gibi oyunlarla oynayarak geçti.

Aynı zamanda başarılı bir müzisyen ve girişimci olan Collins-Black, 2015 yılında hayatında bir değişiklik yapmaya karar verdi ve gençlik yıllarında hayatını şekillendiren hayal gücüyle yeniden bağ kurmasına yardımcı olacak bir proje tasarladı.

Bu süreçte Collins-Black'e ilham olan şeylerin başında sanat eseri ve antika koleksiyoncusu Forest Fenn'in 2010 yılında başlattığı hazine avı geliyordu. Fenn, Rocky Dağları'na tek bir sandık gömmüş ve meraklıların hazineyi bulması 10 yıl sürmüştü.

Collins-Black ise daha kişisel ve erişilebilir bir şey yaratmak istiyordu. Bu nedenle sandık sayısını artırıp ülkenin farklı yerlerine yerleştirirse tüm Amerikalıların hazineye yakın olabileceklerini düşündü.

Nihayetinde Collins-Black, ABD'nin 5 farklı noktasına toplam değeri 2 milyon dolar olan hazine sandıkları sakladı.

Bununla da kalmayan Collins-Black, geçtiğimiz günlerde raflarla buluşan kitabı 'There's Treasure Inside'ı (İçeride Hazine Var) bu sandıkları bulmak isteyen maceracılara yol gösterecek ipuçlarıyla doldurdu.

CNN Travel'a konuşan Collins-Black, "İnsanlara iyimser ve maceracı olasılıklar sunmak için sandıkları dağıtmak istedim" ifadelerini kullandı.

BÖLÜMLER HAZİNELER HAKKINDA İPUÇLARI İÇERİYOR

Geçmişte yazdığı şiirler ve çocuk kitaplarıyla kaleminin kuvvetini kanıtlamış olan Collins-Black, projesinin ikinci aşamasında 'There's Treasure Inside' kitabını raflarla buluşturdu. Collins-Black kitabın amacının "hazineyi aramayı planlamayanları bile eğlendirmek" olduğunu söyledi.

Kitabın bölümlerinin her biri, okurları 5 sandıktan birine götüren ipuçları içeriyor.

Collins-Black kitapla ilgili ayrıntı vermekten kaçınsa da herkesin hazineyi bulabileceğini belirterek, "İhtiyacınız olan tüm ipuçları kitapta" dedi.

Hazine avının güvenilirliğine zarar gelmemesi için mümkün olduğunca az sayıda strateji uzmanıyla ve editörle çalışan Collins-Black, ipuçlarının kamuoyuna sızmasını önlemeye çalıştıklarını belirtti.

Collins-Black, sandıkların konumlarını eşinden bile gizlediğinin altını çizerek, "Başkalarına danışamadım çünkü onları da yük altında bırakmak istemedim" diye konuştu.

Elinde böylesine zorlu bir projeye dair herhangi bir hazırlık olmadığını da sözlerine ekleyen Collins-Black, deneme yanılma yöntemiyle deneyler yaptığını ve ipuçlarının zorluk düzeylerini dikkatle ayarladığını söyledi.

ŞİMDİDEN BÜYÜK HEYECAN YARATTI

'There's Treasure Inside' raflarla buluşalı çok zaman olmadı ama şimdiden büyük heyecan yarattı. Binlerce hazine avı meraklısı, Discord gibi uygulamalar üzerinde kurdukları kanallar aracılığıyla, teorilerini paylaşmaya çoktan başladı. Collins-Black, meraklıların birçoğunun sandıkların bulunduğu eyaletleri belirlediklerine emin olduklarını da ifade etti.

"Maceracıların, hazineyi arama çalışmaları sırasında güvenliklerinden endişe etmelerine gerek yok" diyen Collins-Black, su altı dalışına, tırmanışa ya da herhangi birinin özel mülküne girmeye gerek olmadığını, ortalama seviyede sağlıklı olan herkesin hazinelerin gömülü olduğu yerlere gidebileceğini belirtti. Collins-Black, hazineyi bulmak için herhangi bir yeri kazmak gerekmediğinin de altını çizdi.

Collins-Black, hazine avının meraklıları zorlamasını arzuladığını ama sonsuza kadar sürmesini istemediğini belirterek, "Umudum ve görüşüm bu işin biraz zaman alacağı yönünde ama sonsuza kadar da devam etmesine gerek yok. Sandıklar birkaç yıl içinde bulunamazsa, sonuca ulaşılabilmesi için ek ipuçları ya da bir devam kitabı yayımlayabilirim" diye konuştu.

Collins-Black'in büyük bir hassasiyetle hazırladığı hazine sandıklarının içinde, çok farklı ilgi alanlarına hitap eden değerli parçalar yer alıyor. Bu özelliğiyle sandıklar, benzersiz bir hazine avı deneyimi sunuyor.

BENZERSİZ BİR HAZİNE

Tarihçilerle iş birliği yapan Collins-Black, mükemmel ve benzersiz bir koleksiyon oluşturmak için pek çok müzayedeye katıldı. Satın aldığı değerli eşyaların masraflarını, yıllar önce yaptığı Bitcoin yatırımlarının getirileriyle karşıladığını söyleyen Collins-Black, "Şeker dükkanındaki çocuk gibiydim" diye konuştu.

Sandıkların içinde nadir bulunan Pokemon kartlarından gemi batıklarından çıkarılmış tarihi eserlere, spor tarihine ait hatıra parçalardan altına ve diğer değerli metallere pek çok şey bulunuyor. Koleksiyonun en değerli parçalarını zamanında Pablo Picasso, George Washington, Amelia Earhart ve Jacqueline Kennedy Onassis gibi tanınmış isimler tarafından yapılmış ya da kullanılmış eşyalar oluşturuyor.



Jackie Onassis'in broşu

Sandıklar keşfedilmeyi beklerken, içeriğindeki parçaların değeri de artıyor.

Collins-Black, topladığı eşyalar arasından favori bir parça seçmekte zorlandığını ancak geçmişte Jackie Onassis'e ait olan bir broşun, 96 karatlık bir zümrüdün ve Wilma Rudolph'un 1960 Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyanın kalbinde özel bir yeri olduğunu söyledi. Listesinde olan ancak ulaşamadığı tek parçanın Albert Einstein'ın pipolarından biri olduğunu da ifade eden Collins-Black, "Açık artırmayı kaybettim" diye konuştu.

İlgiyi artırmak için sandıklardan birini diğerlerinden daha büyük ve daha değerli yaptığını sözlerine ekleyen Collins-Black, "Bir hazine sandığını hepsinden daha değerli yapmak istedim" dedi.

CNN Travel'ın "A man hid five treasure chests worth more than $2 million across the United States. Here’s how to find them" başlıklı haberinden derlenmiştir.