Avusturalya'nÄ±n keyif ÅŸehri: Adelaide

Adelaideâ€™de havaalanÄ±na iner inmez, hayatÄ±nÄ±zÄ± yavaÅŸlatmanÄ±z gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz. O kadar dÃ¼zenli ve huzurlu bir ÅŸehir ki. GÃ¼ney Avustralyaâ€™da yer alan Adelaide, aynÄ± zamanda bu bÃ¶lgenin baÅŸkenti. Toplam nÃ¼fusu 1 milyon 300 olan Adelaide, nÃ¼fus olarak da Ã¼lkenin beÅŸinci bÃ¼yÃ¼k kenti olarak biliniyor.

Melbourneâ€™de yaÅŸayan arkadaÅŸlarÄ±ma Adelaideâ€™Ä± ziyaret edeceÄŸimi sÃ¶ylediÄŸim zaman, â€˜â€™kÄ±tanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kÃ¶yÃ¼ne gidiyorsunâ€™â€™ dediler. Evet Sidney ve Melbourneâ€™e nazaran Adelaide biraz daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir ÅŸehir. Avustralya ekonomisinin en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸirketlerine ev sahipliÄŸi yapan Adelaideâ€™Ä±n kuzeyi ise doÄŸalgaz kaynaklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan oldukÃ§a zengin.Ãœniversitelerin yoÄŸun olduÄŸu, etrafÄ±nÄ±zda cÄ±vÄ±l cÄ±vÄ±l genÃ§lerin ÅŸehri benim iÃ§in Adelaide. University of Adelaide binasÄ±na hayran kalmamak ise ne mÃ¼mkÃ¼n! Adelaideâ€™de sanat galerileri ise size sanatÄ±n bÃ¼yÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸatÄ±yor.

Adelaideâ€™e NasÄ±l Gidilir?

Qatar Airways ile Ä°stanbul â€“ Katar aktarmalÄ± Adelaide uÃ§uÅŸlarÄ±yla seyahat edenler, dÃ¼nyadaki en yeni havalimanÄ± merkezi olan Hamad UluslararasÄ± HavalimanÄ±â€™nda aktarma yaparak, 100â€™den fazla maÄŸaza ve restoran seÃ§enekleri ile yÃ¼zme havuzu, otel ve spa gibi benzersiz hizmetler sunan havalimanÄ±nda zamanÄ±n nasÄ±l geÃ§tiÄŸini bile anlamÄ±yor. UÃ§aÄŸa bindiÄŸinizde aklÄ±nÄ±z gezemediÄŸiniz maÄŸazalarda ve lÃ¼ks restoranlarda kalarak, uÃ§uÅŸunuza devam ediyorsunuz. Business Lounge ise dÃ¼nyada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en gÃ¼zel ve en gÃ¶rkemli loungelardan.

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Adelaide uÃ§uÅŸlarÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en iyi uÃ§aklarÄ± Airbus 350 kullanÄ±lÄ±yor. Hem business classâ€™ta hem de ekonomi sÄ±nÄ±fÄ±nda daha geniÅŸ koltuklarÄ±yla, en dÃ¼ÅŸÃ¼k motor sesi seviyesiyle, geliÅŸmiÅŸ havalandÄ±rma teknolojisiyle ve LED Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rmasÄ±yla en iyi yolcu deneyimini saÄŸlayacak ÅŸekilde tasarlanan uÃ§aklarda, evinizdeki yataÄŸÄ±nÄ±zda uyuyormuÅŸ gibi seyahatinizi tamamlÄ±yorsunuz. TÃ¼m bu Ã¶zellikleriyle, uzun mesafeli bir uÃ§uÅŸun ardÄ±ndan yorgunluÄŸu azaltÄ±rken, yolcularÄ±n konforlu uÃ§uÅŸ yapmalarÄ±nÄ± amaÃ§layan bir uÃ§ak . EÄŸlenceli filmler, sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± menÃ¼ler, internet hizmetleri ile zamanÄ±n nasÄ±l geÃ§tiÄŸini bile anlamÄ±yorsunuz. EtrafÄ±nÄ±zda gÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼n iÃ§ine bakan kabin ekibi ise sizin rahat etmeniz iÃ§in adeta Ã§Ä±rpÄ±nÄ±yor.

Adelaideâ€™e Ne Zaman Gidilir?





Avustralya gÃ¼ney yarÄ±mkÃ¼rede bulunduÄŸundan dolayÄ±, Ã¼lkemizde kÄ±ÅŸ mevsimi yaÅŸanÄ±rken, Adelaideâ€™de yaz mevsimi baÅŸlÄ±yor. Ä°nanamayacaksÄ±nÄ±z sÄ±caklÄ±klar 50 derecelere Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, AvustralyalÄ±lar 17-18 derecede bile kÃ¼rk giymeye baÅŸlÄ±yorlar. Onlara gÃ¶re sÄ±caklÄ±klarÄ±n 50 derecelerden 18 derece seviyelerine inmesi kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n habercisidir. Temmuz ve AralÄ±k aylarÄ± arasÄ±nda Adelaide iÃ§in en gÃ¼zel zamanlar baÅŸlÄ±yor.

Avustralya Adelaide Mutfak KÃ¼ltÃ¼rÃ¼

Et ve deniz Ã¼rÃ¼nlerini Ä±zgara olarak tÃ¼ketmeyi tercih eden AvustralyalÄ±lar, Ã‡in, Japon ve Ä°talyan mutfaklarÄ±ndan Ã§ok keyif alÄ±yorlar.Avustralya halkÄ±nÄ±n barbekÃ¼ tutkusunu ÅŸehri gezerken daha Ã§ok hissedebiliyorsunuz. Her yerde mangal ve aksesuar Ã§eÅŸitleri yer alÄ±yor. Avustralyaâ€™da kanguru eti tercihleriniz arasÄ±nda ise, restoranlarda birÃ§ok seÃ§enek sizlere sunuluyor.

Deniz mahsÃ¼lleri, Ä±stakoz, karides, deniz taraklarÄ±, istiridye ve okyanus balÄ±klarÄ± Avustralya mutfaÄŸÄ±nÄ±n en Ã¶nemli lezzetleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. Avustralyaâ€™nÄ±n kral karidesi ve istiridyeleri ise denenmeye deÄŸer. Avustralyaâ€™nÄ±n yerel ekmeÄŸi olan Dampersâ€™Ä± tatmaya deÄŸer gÃ¼zellikte. Ekmek fÄ±rÄ±nlarÄ±ndan gelen kokular ile uzakta olsanÄ±z bile koku sizi kendine Ã§ekiyor. Yerel tatlar arasÄ±nda pavlova, Anzak biskÃ¼visi ile yapÄ±lan tatlÄ±lar ve Lamingtonsâ€™u deneyimleyebilirsiniz. Macadamia â€˜Kindal Kindalâ€™ olarak bilinen, Avustralyaâ€™nÄ±n yerel fÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼re sonra baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapÄ±yor. 5 farklÄ± Ã§eÅŸidi olan fÄ±ndÄ±k baÅŸ dÃ¶ndÃ¼rÃ¼cÃ¼ bir lezzete sahip. Avustralyaâ€™nÄ±n Ã¼nlÃ¼ Ã§ikolatalarÄ±nÄ± tatmak istiyorsanÄ±z, size 2 sihirli adres..

Haighâ€™s Chocolates

Adelaideâ€™de 3 yerde rastladÄ±ÄŸÄ±m Ã§ikolata dÃ¼kkÃ¢nÄ±na diyet yapÄ±yorsanÄ±z bile o keyifli ambiyansÄ± yaÅŸamak iÃ§in lÃ¼tfen girin. Haighâ€™s Chocolatesâ€™in Beehive Cornerâ€™Ä±n, Adelaide Arcade ve Central Market Arcadeâ€™de ÅŸubeleri bulunuyor. Rundle Mallâ€™Ä±n giriÅŸindeki bulunan Haighâ€™s ise en sevimlisi.

www.haighschocolates.com.au





Koko Black

Koko Black, sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± Ã§ikolata tadÄ±mÄ± deneyimleyeceÄŸiniz harika bir yer. Aurelia Champagne Truffle, Salted Caramel Dark, Chai Tea ve kafesinde sunulan kahveleri tercihleriniz arasÄ±nda olmalÄ±.

www.kokoblack.com

Adelaide RestoranlarÄ±

Rigoniâ€™s, Orana, Seanâ€™s Kitchen, Red Orchre Grill Avustralya mutfaÄŸÄ±nÄ±n keyifli adresleri.

Adelaide Shiki ise, Japon mutfaÄŸÄ±nÄ±n en gÃ¼zel suÅŸhilerini size sunuyor.

2KW Bar & Restaurant, Avustralya mutfaÄŸÄ±nÄ±n gurme lezzetlerinin yanÄ± sÄ±ra eÄŸlenceli sunumlarÄ±yla size gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len yaÅŸatÄ±yor.

www.2kwbar.com.auÂ Â

Nehir manzarasÄ±nÄ± seyrederek, Avustralya mutfaÄŸÄ±nÄ±n leziz Ã¶rneklerini deneyimlemek istiyorsanÄ±z, Jolleyâ€™s Boathouse tercihleriniz arasÄ±nda olmalÄ±.

www.jolleysboathouse.com

Adelaideâ€™deki gÃ¼n batÄ±mÄ±nÄ± Ã¶dÃ¼llÃ¼ bir restoranda, masanÄ±zdan seyretmek istiyorsanÄ±z, Windy Point Restaurantâ€™Ä± tercih etmelisiniz.

windypoint.com.au

Avustralyaâ€™nÄ±n Åžarap RotalarÄ±nda EÅŸsiz Deneyimler

1788â€™de Ä°ngilizlerâ€™in Avustralyaâ€™daki altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iÅŸ gÃ¼cÃ¼ saÄŸlamak amacÄ±yla mahkÃ»mlarÄ± sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶ndermeye baÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ± kÄ±tanÄ±n kaderini tamamen deÄŸiÅŸtirmiÅŸ.

Avrupaâ€™daki din merkezli mÃ¼cadelelerden kaÃ§an Protestanlar, tarÄ±mla uÄŸraÅŸmak ÅŸartÄ±yla GÃ¼ney Avustralyaâ€™da Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k fiyatlarla toprak sahibi olmuÅŸlar. BÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± Alman kÃ¶kenli olan halk, geleneksel Avustralya yaÅŸamÄ±nÄ±n oluÅŸumunda ve ÅŸarap Ã¼retiminde Ã¶nemli role sahip olmuÅŸlar. AvrupalÄ±larÄ±n adaya adÄ±m atmasÄ±yla asmalar dikilmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸ.

ÅžaraplarÄ±n lezzetleri paha biÃ§ilemez deÄŸerde!

1820 yÄ±lÄ±ndan itibaren ÅŸarap Ã¼retimine baÅŸlayan AvustralyalÄ±lar, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± ve beyaz ÅŸarap Ã¼retiminde sÃ¶zÃ¼ geÃ§en Ã¼lkeler arasÄ±nda yerini almaya baÅŸlamÄ±ÅŸ. Avustralya ÅŸarap endÃ¼strisinde baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ± AvrupalÄ± gÃ¶Ã§menlere borÃ§lu. 1970â€™lerde karton kutuda ÅŸarap olgusunun AvustralyalÄ±lar tarafÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor muydunuz? Ãœreticiler ÅŸiÅŸe mantarÄ± kullanmadan, ÅŸarabÄ± oksijenden uzak tutmak iÃ§in bu uygulamayÄ± kullanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸlar.

Avustralya, Ä°talya, Fransa ve Ä°spanyaâ€™dan sonra en fazla ÅŸarap ihraÃ§ eden Ã¼lke. Avustralya topraklarÄ±nÄ±n %70â€™inin tarÄ±ma elveriÅŸli olmasÄ± ise gÃ¼nden gÃ¼ne Avustralyaâ€™nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±yor. Ãœlkenin dÃ¶rt bir kÄ±smÄ±nÄ± kaplayan elli ÅŸarap bÃ¶lgesi olduÄŸunu biliyor muydunuz? BunlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± Avustralyaâ€™nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusunda yer alÄ±yor. Adelaide ve Ã§evresi ise en deÄŸerli ÅŸarap baÄŸlarÄ±na sahip. Avustralyaâ€™nÄ±n en beÄŸenilen Ã¼zÃ¼m Ã§eÅŸitleri ise Åžiraz, Riesling, Chardonnay, Cabernet Sauvignon. Adelaide Hills, Barossa Vadisi, Mclaren Vadisi,Clare Vadisi, Eden Valley, Murray Adelaideâ€™Ä±n en keyifli ÅŸarap rotalarÄ±.

Barossa Vadisi





Avustralyaâ€™nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ ÅŸaraphanelerinin bu bÃ¶lgede konumlanmasÄ± nedeniyle milyonlarca ÅŸarap severin her yÄ±l bu bÃ¶lgeye akÄ±n etmesine neden oluyor. Åžehre arabayla bir saat uzaklÄ±kta olan Barossa Vadisi, Riesling, Shiraz ve Cabarnet Sauvignon Ã¼retimiyle Ã¼nlenmiÅŸ. Barossa Chateau ise eÅŸsiz deneyimler sunuyor. Barossa vadisini bisikletle gezebilir, balon gezisi ile mÃ¼thiÅŸ manzaralara tanÄ±klÄ±k edebilirsiniz.

www.barossa.com

Maclaren Valley





Åžarap tutkunlarÄ±nÄ±n Adelaideâ€™e geldiklerinde en keyif aldÄ±klarÄ± rotalardan birisi de Maclaren Vadisi. Åžehir merkezine yaklaÅŸÄ±k 40 dakika uzaklÄ±kta olan vadi de gÃ¼nbatÄ±mÄ± ise inanÄ±lmaz gÃ¼zel. Åžarap tadÄ±mlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Maclaren Vadisiâ€™nde at binebilir ve golf oynamanÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karabilirsiniz.

www.darenberg.com.au

Clare Valley





Åžehre en uzak mesafede bulunan Claire Vadisiâ€™ne ulaÅŸmak iÃ§in 1,5 saat araba kullanmanÄ±z gerekiyor. Clare Vadisinde ise ÅŸarap yapÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenebilir, atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±labilirsiniz.

bluechip@eldedge.com.au

Adelaideâ€™de Neler GÃ¶rÃ¼lmeli?

Adelaide adeta bir keyif ÅŸehri. Sanat, lezzet, manzara eÅŸsiz. Government House, St. Peters Cathedral, Torrens Nehri, Migration Museum, Lion Arts Centre, Chinatown, Art Gallery of South Australia, Adelaide Zoo, Botanik BahÃ§esi, Central Market, Rymill Park, National Wine Centre, Murray Nehri ve Maclaren Vadisi, Barossa Vadisi, Clare Vadisi Adelaideâ€™de gÃ¶rÃ¼lmesi gereken yerler arasÄ±nda.

Glenelg Beach

Adelaideâ€™a tramvay ile yarÄ±m saat uzaklÄ±kta bulunan Glenelg Beach, ÅŸirin butikleri, dostane halkÄ±, kilometrelerce uzanan sahili ile sizi kendine hayran bÄ±rakÄ±yor. Stamford Hotel ise okyanus kenarÄ±nda kalabileceÄŸiniz, beÅŸ yÄ±ldÄ±z konforuna sahip, manzarasÄ± ile sizi etkileyecek kadar gÃ¼zel. Okyanus kÄ±yÄ±larÄ±nda, romantik bir dÃ¼ÄŸÃ¼n hayal ediyorsanÄ±z Stamford Hotel tam size gÃ¶re.

www.stamford.com.au/sga

Kanguru AdasÄ±

Avustralyaâ€™nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k adasÄ± olan Kanguru AdasÄ± St. Vincent KÃ¶rfezi aÃ§Ä±klarÄ±nda bulunmakta. Ada baÅŸÄ±boÅŸ gezen kangurularÄ±, balinalarÄ±, pelikanlarÄ±, koalalarÄ±, ÅŸirin foklarÄ± ve sevimli kuÅŸlarÄ± ile Ã¼nlÃ¼.

Avustralyaâ€™nÄ±n vahÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± deneyimlemek istiyorsanÄ±z, Kangroo AdasÄ± sizin iÃ§in doÄŸru seÃ§im. Elinizle pelikanlarÄ± besleyebilir, hayvanlarla birlikte adanÄ±n keyfini Ã§Ä±karabilirsiniz. FotoÄŸraf tutkunlarÄ± iÃ§in ada her sezonda ayrÄ± bir gÃ¼zelliÄŸe bÃ¼rÃ¼nÃ¼yor.

Â www.kangrooislandoceansafari.com.au

Adelaideâ€™de Nerede KalÄ±nmalÄ±?

Åžehir merkezinde kalmak istiyorsanÄ±z, Intercontinental Hotel, Stamford Hotel, The Playford Hotel, Adelaide Hilton tercihleriniz arasÄ±nda olmalÄ±. Adelaideâ€™de bÃ¼yÃ¼k otel zincirlerinden, butik otellere kadar birÃ§ok alternatifiniz bulunuyor.

EÄŸer ÅŸehre 60 km uzaklÄ±kta bir daÄŸ evinde kalmak istiyorsanÄ±z, Maranangaâ€™da bulunan â€˜â€™The Louiseâ€™â€™ ise Â huzurun Adelaide Â adresi.

www.booking.comâ€™dan isterseniz rezervasyonlarÄ±nÄ±zÄ± oluÅŸturabilirsiniz.

Adelaideâ€™in AlÄ±ÅŸveriÅŸ NoktalarÄ±

Adelaideâ€˜da alÄ±ÅŸveriÅŸ Ã§ok keyifli. Her kÃ¶ÅŸede bir sanat eseri karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. En basit ÅŸey bile, farklÄ± tasarÄ±mlarla size sunuluyor. SeÃ§kin alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri ve restoranlarÄ±yla Rundle Mall iÃ§inde bulunan tasarÄ±m butiklerinde sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± tasarÄ±mlara rastlayabiliyorsunuz.

Mall Cenneti





Rundle Mall, Rundle Street, Hutt Street, Oâ€™Connell Street ve Melbourne Street harika maÄŸazalara sahip. â€™Adelaide Arcadeâ€™inâ€™ iÃ§inde tasarÄ±m dÃ¼kkÃ¢nlarÄ±na mutlaka gÃ¶z gezdirmek gerek. Myersâ€™Ä±n iÃ§inde bulunan TÃ¼rk el sanatlarÄ± maÄŸazasÄ±nÄ± gÃ¶rebilirsiniz. Adelaideâ€™da maÄŸazalar pazartesi ve cumartesi gÃ¼nleri arasÄ±nda 09:00 -17:00 pazar gÃ¼nleri ise 11:00 -17:00 saatleri arasÄ±nda maÄŸazalar aÃ§Ä±k bulunuyor.

Adelaideâ€™de Mutlaka YapÄ±lmalÄ±?

Torrens Nehriâ€™nde bot gezisiyle eÅŸsiz manzaralara ÅŸahit olabilirsiniz. Rundle Mallâ€™un kÃ¶ÅŸelerde kalmÄ±ÅŸ ÅŸÄ±k butiklerinde AvustralyalÄ± tasarÄ±mcÄ±larÄ±n sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± Ã¼rÃ¼nlerine gÃ¶z gezdirmeden dÃ¶nmemelisiniz! O kadar deÄŸiÅŸik Ã¼rÃ¼nler buluyorsunuz ki kendinizi adeta altÄ±n bulmuÅŸ gibi hissediyorsunuz.

Adelaiedeâ€™de gÃ¶zetmenler eÅŸliÄŸinde yunuslarla yÃ¼zebilirsiniz. (www.dolphinboat.com.au)

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±zla birlikte gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde skydiving yapabilirsiniz. (www.saskydiving.com.au)

Adelaideâ€™e 20 dakika uzaklÄ±ktaki Cleland Wildlife Parkâ€™da koala ve kanguru sevebilirsiniz. O keyfi yaÅŸadÄ±ktan sonra ise insan dÃ¶nmek pek istemiyor.(www.cleland.sa.gov.au)

Adelaide manzarasÄ±nÄ± lÃ¼tfen Mount Loftyâ€™den izleyin.Â (parks.sa.gov.au)

Barossa vadisinde balon turu yaparak bÃ¶lgenin en gÃ¼zel manzaralarÄ±nÄ± fotoÄŸraflayabilirsiniz.

Vadilerde yerel lezzetleri deneyimleyeceÄŸiniz atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±labilir, bu lezzetleri daha sonra kendi evinizde sevdiklerinizle paylaÅŸabilirsiniz.

FotoÄŸraflar:Â zone8, telegraph, theaustralian, traveltrademena.trave, glenicewhitting.files.wordpress, australian-macadamias, webmenu, alvinandfriendsrestaurant, westsidewinejh, bulgarianwine, winewankers, australia, shoalhavensolosisters, telegraph, Hilton, fodors, martybugs,