Avrupa'nın en büyük barok saraylarından Nymphenburg

Elektör Ferdinand Maria tarafından eşi Adelheid von Savoyen`e oğlunun Max Emanuel doğumu dolayısı ile hediye olarak 1664 senesinde yapımına başlanan Nymphenburg Sarayı, uzun zaman boyunca Wittelsbach ailesinin yazlık sarayı olarak kullanılmış. Max Emanuel daha sonraları sarayın genişletilmesinde büyük bir rol oynamış. Kral I. Maximilian 1825 senesinde bu sarayda vefat etmiş, torununun oğlu olan Kral II. Ludwig 1845 senesinde burada doğmuş. Sarayın tanık olduğu tarihi olaylar arasında, Kral II. Ludwig'İn 1863 senesinde Otto von Bismark ile görüşmesi de yer alıyor.







1918 senesinde gerçekleşen devrim sonrası Nymphenburg Sarayı kamu malı haline getirilmiş ancak Wittelsbach ailesine sınırlandırılmış oturma hakkı verilmiş. İkinci Dünya Savaşında saray kompleksi uzun bir müddet zarar görmeden korunmuşsa da 1944'te savaşın son senesinde Alman Avcı Müzesi kısmı büyük ölçüde zarar görmüş.







Günümüzde Saray içerisinde 4 müze faaliyet gösteriyor. Bahçesi ve parkı Bavyera eyaletinde bulunan Münih şehri için çok önemli bir ekonomik faktör oluşturan sarayın sadece ana kısmı yıllık ortalama 300 binden fazla ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor. 2004'ten beri sarayda verilen "Nymphenburg Saray Konserleri" de büyük ilgi görüyor.







