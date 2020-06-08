Antalya'nın 'kral havuzu' yerli turistlerin akınına uğradı

Antalya'dan 65 kilometre uzaklıktaki Serik'e bağlı Akçapınar Mahallesi'ne araçlarla ulaşan ziyaretçiler, dağların arasında yaklaşık 2 kilometrelik dar patika yolun sonunda saklı cennete ulaşıyor. Çam ağaçlarının arasında 70 metreden dökülen Yukarı Uçansu ile 51 metre yükseklikten dökülen Aşağı Uçansu şelaleleri ile şelalelerin üstünde derinliği 1.5 ila 4 metre arasında değişen doğal havuz, görenleri hayran bırakıyor. 'Kral havuzu' olarak bilinen doğal havuzda, ziyaretçiler hem buz gibi suyla serinliyor hem de bol bol fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.







BİLİNÇSİZ KULLANIM ÇEVREYE ZARAR VERİYOR



Doğal havuzda fotoğraf çekenlerin sosyal medya hesaplarında paylaşması nedeniyle bilinirliği artan saklı güzellik, günübirlik tatilciler tarafından işgal edilmiş durumda.

Çevre korumasının olmadığı, insanların rastgele oturarak zaman geçirdiği kral havuzu çevresinde ateş yakanlardan, yiyecek ve içeceklerini çevreye saçanlara kadar birçok olumsuz görüntü yaşanıyor. Kimileri bu görüntülere tepki gösteriyor, kimileri ise duyarsız kalıyor.







SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMELİ



3 arkadaşıyla birlikte kral havuzunda zaman geçiren Defne Aslan, "İlk kez geliyorum. Gayet güzel, hoş bir ortamı var. Koronavirüs önlemleri kapsamında mesafemize dikkat etmemiz gerekiyor. Burada insanlar öyle iç içe değil, dikkat etmeye çalışıyorlar" dedi.







Eşi ve çocuğuyla tatil için Bursa'dan gelen turizm acentesi sahibi Nur Evşan Gümüşoğlu, "Burası sosyal medyada methini çok duyduğumuz bir yerdi. Misafirlerime de burayı gezip göstermek ve tanıtmak istiyorum. Bu nedenle ilk biz gelip, görelim istedik. Çok mükemmel, doğayla iç içe olabilecek bir yer olduğunu fark ettik" diye konuştu.