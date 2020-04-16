Amerika Konsolosluğu Nerededir? Amerikan Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri
Amerika konsolosluğu ülkemizde hizmet veren en eski konsolosluklardan beridir. Amerika konsolosluğu iki ülkenin anlaşması neticesinde kurulmuştur. Amerika konsolosluğu gerek vize işlemlerinde gerekse de Amerika hükumeti ile ilgili iletişim gibi işlemlerde ihtiyaç duyulan bir konsolosluktur. Amerika konsolosluğu belirli çalışma saatleri belirlemiştir. Peki, Amerika konsolosluğu nerededir? Amerikan konsolosluğu adresi, telefon numarası ve iletişim bilgileri nedir? Sizler için bu soruların cevaplarını derledik.
Türkiye'de pek çok ülkenin konsolosluğu bulunur. Amerika konsolosluğu da ülkemizde yıllardan beridir hizmet veren konsolosluklar arasında yer alır. Ülkemizde Amerika konsolosluğu bir tane değil birden fazla Amerika konsolosluğu bulunuyor. İstanbul'da ki Amerika konsolosluğu başkonsolosluk olarak bilinir.
Amerika Konsolosluğu Nerededir?
Amerika konsolosluğu İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alır. Sarıyer'in İstinye mahallesinde yer alan Amerika konsolosluğu poligon caddesi üzerinde bulunur.
Amerika konsolosluğu bir diğer konumu Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunur. Yüreğir ilçesinin Girne bulvarın da yer almaktadır.
Amerika Konsolosluğu Adresi
İstanbul Adres: İstinye Mah. Kaplıcalar Mevkii No.2 34460 İstinye, İstanbul
Adana Adres Levent, Girne Blv. No:212, 01260 Yüreğir/Adana
Amerika Konsolosluğu Telefon Numarası
Amerika İstanbul Konsolosluğu Telefon Numarası: +90 0212 335 90 00
Amerika Adana Konsolosluğu Telefon Numarası: +90 0322 455 41 00
Amerika Konsolosluğu İletişim Bilgileri
İstanbul Amerika konsolosluğunun fax numarası ve e-mail adresi bulunmaktadır.
Fax Numarası: 90-212-335-9102
E-Mail: istanbul-webmaster@state.gov
Adana Amerika konsolosluğu fax numarası;
Fax Numarası: +90 322 346 79 16
Amerika Konsolosluğu Çalışma Saatleri
İstanbul Amerika konsolosluğu sadece Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.
Pazartesi: 08:00 - 16:30
Salı: 08:00 - 16:30
Çarşamba: 08:00 - 16:30
Perşembe: 08:00 - 16:30
Cuma: 08:00 - 16:30
Cumartesi: KAPALI
Pazar: KAPALI
İstanbul Adana konsolosluğu ise yedi yirmi dört açıktır. Konsolosluğa her zaman ulaşmak mümkündür.
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