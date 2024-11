‘Açarız radyoyu kafa nereye biz oraya’

‘GÜNÜN İLK ENERJİSİNİ VERİYOR’

Aygül Aydın, radyo programcısı





Radyoda yeni şarkılar keşfetmek ve farklı programları dinlemek yolculuğa ayrı bir tat katıyor. Genellikle sabah erken saatlerde yola çıkıyorum ve bu saatlerde radyo kanalları günün ilk enerjisini veriyor. Ayrıca radyo, yol durumu ve hava raporları gibi güncel bilgilerle yolculuğumu daha güvenli hale getiriyor.

En çok dinlediğim 5 şarkı:

1-Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun-Zeki Müren

2-Olduramadım-MFÖ

3-Böyle Severim-Ferdi Özbeğen

4. Cambaz-Mor ve Ötesi

5. Yaşanmamış Yıllar-Sezen Aksu



(Aygül Aydın ile ‘Günaydın’ hafta içi her gün 7.00-10.00 arası canlı yayınla Radyo D’de)

‘YOLCULUĞU DAHA BAŞKA BİR HALE GETİRİYOR’

Aykut Balcı, radyo programcısı





Arabanın içinde sevdiğimiz şarkılarla dolu bir çalma listesi açmak, yolculuğu daha keyifli hale getiriyor. Sanki gideceğim yere daha çabuk varacakmışım gibi bir his veriyor. Özellikle sevdiklerimle birlikteyken herkesin bildiği ve eşlik ettiği şarkılar tatil yolculuğunu daha başka bir hale getiriyor.



En çok dinlediğim 5 şarkı:



1-Yolla-Tarkan

2-Shape of You-Ed Sheeran

3-Düldül-Mabel Matiz

4-Havana-Camila Cabello ft. Young Thug

5-Sweet Home Alabama-Lynyrd Skynyrd



(Aykut Balcı ile ‘Öğleden Önce’ hafta içi her gün 10.00-12.00 saatleri arasında canlı yayınla Radyo D’de)

‘BİR OKUL VAZİFESİ GÖRÜYOR’

Fatih Uslu-Demirören Müzik Kanalları Genel Yayın Yönetmeni





İlk özel radyolardan biri olan Radyo D, bu yıl 30’uncu yaşını kutluyor. Bu süreç boyunca onlarca ünlü isim Radyo D’de dinleyiciyle buluştu. Güçlü etki bırakan isimler mikrofondan seslenirken, Radyo D bir yandan sektöre yeni sesler kazandırmak için bir radyo okulu vazifesi gördü. Özellikle araçlarda ve yolculuklarda vazgeçilmez bir tutkudur radyo. Bu yüzden hem trafikte geçirilen zamanı hem de uzun seyahatleri keyiflendirmek için dinleyicilerimizin yanındayız. Mobil canlı yayın aracımızla Türkiye’nin her yerinden canlı yayınlar yapıyoruz. Sosyal sorumluluk, spor, yaşam, müzik etkinliklerinde, gündemde yer edinen olay ve zamanlarda hep sahadayız.

‘SESİ AÇTIRMA GÜCÜNE SAHİPTİR’

Radyo iletişim danışmanlarına “Radyo dostu şarkı nedir” diye sorduk:



◊ Refik Sarıöz: Radyo dostu şarkı ilk duyduğunda ruha dokunan, melodisi sıcak, sözleri etkileyici ve ezberlemesi kolay şarkıdır.



◊ Mine Ayman: Dile kolay takılan, herkesin hemen adapte olup sevebileceği, karışık ve zor sözleri olmayan, orta ritim ya da hızlı şarkılardır. Sonbaharda mevsimin hüzünlü etkisiyle slow ve orta ritim şarkıların çıkışı artar.



◊ Habil Ceyhan: Radyo dinleyicisinin asla frekansı değiştirmeyeceği şarkıdır. İlk dinlemede yıllardır bildiğin bir şarkı hissini verir. Arabada giderken sana sesi açtırma gücüne sahiptir. Tam yazdan sonbahara geçerken içini ferahlatır ve yıllarca radyo listelerinde kalır.



◊ Cenk Alptekin: Ferahlatan şarkılardır. Eski şarkılara benzer, bu yüzden çabuk benimsenir. Mabel Matiz iyi yapıyor bunu. 70’ler, 80’ler kokuyor ama neydi anlayamıyorsunuz.

