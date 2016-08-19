Sabah saatleri huzursuz akşam dengeli

Huzursuz veya engellenmiş hissedebiliriz. Riskli yerlerden veya güvenmediğimiz kişilerden uzak durmakta, ufak tefek kazalara karşı tedbirli olmakta fayda vardır. Artan yük ve sorumluluklar ya da saldırgan tepkiler veren kişiler sıkıntı verebilir. Öğle saatleri civarında, unutkanlıklar, kararsızlıklar, konsantrasyon bozuklukları, hayalperest yaklaşımlar veya yanıltıcı kişiler ön planda. Akşam saatlerine doğru, daha iş bitirici olabilir veya sağlam ilişkiler kurabiliriz, ama gece saatlerinde yine ilişkiler zorlanıyor, kelimeleri dikkatli seçmek gerekiyor.