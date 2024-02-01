YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce Kurulumuza gönderilen 09.06.2016 ve 22.06.2016 tarihli yazılarda yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünün 15.03.2011-20.03.2015 tarihleri arasında 4/B kapsamında personel alımına ilişkin iddialarla ilgili olarak, Yükseköğretim Denetleme Kurulunca yürütülen ceza soruşturması sonucunda düzenlenen fezlekedeki teklif, Kurulumuz Son Soruşturma Yetkili Kurulunun 08.10.2021 tarihli toplantısında görüşülmüş olup Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi eski Öğr. Üyesi Prof. Dr. Şükriye Aras Hisar’ın kendisi hakkında alınan 2021/98 sayılı karara, 4483 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi uyarınca 10 gün içinde Danıştay nezdinde itiraz edebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.



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