Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9 ADET DEPO SATACAKTIR

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9 ADET DEPO SATACAKTIR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 00:00

İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda 23.05.2023 Salı günü yapılacak olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği taşınmaz satışları, KDV’den istisnadır. Taşınmazların yeri Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahalle, 3543 ada 150 sayılı parselde B Bloktadır.

Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğinin “Konut ve işyeri satışı” başlıklı 15. maddesinin (d) bendi uyarınca ihale günü; alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Satışa sunulup da satılmayan depoların fiyatları, her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenecektir.
Yönetmelikteki aynı maddenin (f) bendi uyarınca ödeme planı; satış bedelinin %50’si peşinat olarak alındıktan sonra kalan miktar, 12 ayı geçmeyecek şekilde eşit taksitte ödenecektir. Bu bent kapsamında yapılan taksitli satışlar için Belediye Meclisince yıllık % 9 (veya aylık % 0,75) vade farkı uygulanacaktır.
Borcun zamanında ödenmemesi halinde sözleşme hükümlerine göre hareket edilecektir. Depoların satışında banka kredisi ve diğer finansman araçlarından yararlanılabilir. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmez.
 

Sıra NoTaşınmazın AdıYüzölçümüİhale SaatiTahmini BedeliGeçici Teminatı
114 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi1307 m210:0022.219.000,00 TL666.570,00 TL
215 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi1307 m210:0522.219.000,00 TL666.570,00 TL
316 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi1336 m210:1022.712.000,00 TL681.360,00 TL
417 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi1336 m210:1522.712.000,00 TL681.360,00 TL
518 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi1307 m210:2022.219.000,00 TL666.570,00 TL
619 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi1307 m210:2522.219.000,00 TL666.570,00 TL
720 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi1307 m210:3022.219.000,00 TL666.570,00 TL
821 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi1307 m210:3522.219.000,00 TL666.570,00 TL
922 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi1336 m210:4022.712.000,00 TL681.360,00 TL


-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin, 23.05.2023 tarih 09:30 saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine kapalı zarf içinde teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.
 

  1. Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi
  2. Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı
  3. Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı
  4. Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi
  5. Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi
  6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat
  7. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge
  8. Teklif Mektubu

#ilangovtr Basın no ILN01825484

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01825484#İlangovtr