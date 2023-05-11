YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9 ADET DEPO SATACAKTIR

Güncelleme Tarihi:
Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğinin “Konut ve işyeri satışı” başlıklı 15. maddesinin (d) bendi uyarınca ihale günü; alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Satışa sunulup da satılmayan depoların fiyatları, her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenecektir.
Yönetmelikteki aynı maddenin (f) bendi uyarınca ödeme planı; satış bedelinin %50’si peşinat olarak alındıktan sonra kalan miktar, 12 ayı geçmeyecek şekilde eşit taksitte ödenecektir. Bu bent kapsamında yapılan taksitli satışlar için Belediye Meclisince yıllık % 9 (veya aylık % 0,75) vade farkı uygulanacaktır.
Borcun zamanında ödenmemesi halinde sözleşme hükümlerine göre hareket edilecektir. Depoların satışında banka kredisi ve diğer finansman araçlarından yararlanılabilir. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmez.
|Sıra No
|Taşınmazın Adı
|Yüzölçümü
|İhale Saati
|Tahmini Bedeli
|Geçici Teminatı
|1
|14 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi
|1307 m2
|10:00
|22.219.000,00 TL
|666.570,00 TL
|2
|15 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi
|1307 m2
|10:05
|22.219.000,00 TL
|666.570,00 TL
|3
|16 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi
|1336 m2
|10:10
|22.712.000,00 TL
|681.360,00 TL
|4
|17 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi
|1336 m2
|10:15
|22.712.000,00 TL
|681.360,00 TL
|5
|18 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi
|1307 m2
|10:20
|22.219.000,00 TL
|666.570,00 TL
|6
|19 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi
|1307 m2
|10:25
|22.219.000,00 TL
|666.570,00 TL
|7
|20 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi
|1307 m2
|10:30
|22.219.000,00 TL
|666.570,00 TL
|8
|21 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi
|1307 m2
|10:35
|22.219.000,00 TL
|666.570,00 TL
|9
|22 nolu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi
|1336 m2
|10:40
|22.712.000,00 TL
|681.360,00 TL
-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin, 23.05.2023 tarih 09:30 saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine kapalı zarf içinde teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.
#ilangovtr Basın no ILN01825484