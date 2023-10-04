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YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7 ADET DEPO SATACAKTIR

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7 ADET DEPO SATACAKTIR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 00:00

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YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7 ADET DEPO SATACAKTIR

İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda 17.10.2023 tarihinde yapılacak olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği taşınmaz satışları, KDV’den istisnadır. Taşınmazlar Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahalle, 3543 ada 150 sayılı parsel B Blok zemin katta,bağımsız bölümler halinde yer almaktadır.
Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğinin “Konut ve işyeri satışı” başlıklı 15. maddesinin (d) bendi uyarınca ihale günü; alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Satışa sunulup da satılmayan depoların fiyatları, her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenecektir.
Yönetmelikteki aynı maddenin (f) bendi uyarınca ödeme planı; satış bedelinin %50’si peşinat olarak alındıktan sonra kalan miktar, 12 ayı geçmeyecek şekilde eşit taksitte ödenecektir. Bu bent kapsamında yapılan taksitli satışlar için Belediye Meclisince yıllık % 30 (veya aylık % 2,50) vade farkı uygulanacaktır.
Borcun zamanında ödenmemesi halinde sözleşme hükümlerine göre hareket edilecektir. Depoların satışında banka kredisi ve diğer finansman araçlarından yararlanılabilir. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmez.
 

Sıra NoTaşınmaz NoYüzölçümüİhale SaatiTahmini BedeliGeçici Teminatı
1251307 m210:0024.833.000,00 TL744.990,00 TL
2261307 m210:0524.833.000,00 TL744.990,00 TL
3271307 m210:1024.833.000,00 TL744.990,00 TL
4281336 m210:1525.384.000,00 TL761.520,00 TL
5291336 m210:2025.384.000,00 TL761.520,00 TL
6301307 m210:2524.833.000,00 TL744.990,00 TL
7311307 m210:3024.833.000,00 TL744.990,00 TL


-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin, 17.10.2023 tarihi, saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine kapalı zarf içinde teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.
 

  1. Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi
  2. Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı
  3. Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı
  4. Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi
  5. Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi
  6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat
  7. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge
  8. Teklif Mektubu

#ilangovtr Basın no ILN01900952

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#Basın No ILN01900952#İlangovtr