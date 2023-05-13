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YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 32 ADET TAŞINMAZ SATACAKTIR

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 32 ADET TAŞINMAZ SATACAKTIR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 00:00

İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği taşınmaz satışları, KDV’den istisnadır. Taşınmazların yeri Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahalle, 3567 ada 35 sayılı parsel A Bloktadır.

Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğinin “Konut ve işyeri satışı” başlıklı 15. maddesinin (d) bendi uyarınca ihale günü; alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Satışa sunulup da satılmayan taşınmazların fiyatları, her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenecektir.
Yönetmelikteki aynı maddenin (f) bendi uyarınca ödeme planı; satış bedelinin %50’si peşinat olarak alındıktan sonra kalan miktar, 12 ayı geçmeyecek şekilde eşit taksitte ödenecektir. Bu bent kapsamında yapılan taksitli satışlar için Belediye Meclisince yıllık %9 (veya aylık %0,75) vade farkı uygulanacaktır.
Borcun zamanında ödenmemesi halinde sözleşme hükümlerine göre hareket edilecektir. Taşınmazların satışında banka kredisi ve diğer finansman araçlarından yararlanılabilir. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmez.
 

Sıra Noİşin AdıYüzölçümüİhale SaatiTahmini BedeliGeçici Teminatı
25/05/2023 Tarihinde Yapılacak İhaleler
11 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 122 m210:002.320.000,00TL69.600,00 TL
22 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m210:052.355.000,00TL70.650,00 TL
33 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m210:102.355.000,00TL70.650,00 TL
45 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m210:152.295.000,00TL68.850,00 TL
56 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m210:202.295.000,00TL68.850,00 TL
67 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 123 m210:252.275.000,00TL68.250,00 TL
78 Nolu Bağımsız Bölüm 1. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 122 m210:302.380.000,00TL71.400,00 TL
810 Nolu Bağımsız Bölüm 1. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m210:352.420.000,00TL72.600,00 TL
30/05/2023 Tarihinde Yapılacak İhaleler
911 Nolu Bağımsız Bölüm 1. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 122 m210:002.380.000,00TL71.400,00 TL
1016 Nolu Bağımsız Bölüm 2. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 122 m210:052.440.000,00TL73.200,00 TL
1118 Nolu Bağımsız Bölüm 2. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m210:102.480.000,00TL74.400,00 TL
1222 Nolu Bağımsız Bölüm 2. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m210:152.420.000,00TL72.600,00 TL
1328 Nolu Bağımsız Bölüm 3. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 123 m210:202.460.000,00TL73.800,00 TL
1430 Nolu Bağımsız Bölüm 3. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m210:252.480.000,00TL74.400,00 TL
1531 Nolu Bağımsız Bölüm 3. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 123 m210:302.460.000,00TL73.800,00 TL
1639 Nolu Bağımsız Bölüm 4. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 123 m210:352.460.000,00TL73.800,00 TL
01/06/2023 Tarihinde Yapılacak İhaleler
1756 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 152 m210:002.890.000,00TL86.700,00 TL
1857 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 98 m210:051.860.000,00 TL55.800,00 TL
1959 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 120 m210:102.280.000,00TL68.400,00 TL
2060 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 120 m210:152.280.000,00TL68.400,00 TL
2161 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 142 m210:202.700.000,00TL81.000,00 TL
2262 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 130 m210:252.470.000,00TL74.100,00 TL
2363 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 122 m210:302.255.000,00 TL67.650,00 TL
2464 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 122 m210:352.255.000,00 TL67.650,00 TL
06/06/2023 Tarihinde Yapılacak İhaleler
2565 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 134 m210:002.480.000,00TL74.400,00 TL
2667 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 120 m210:052.220.000,00TL66.600,00 TL
2768 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 120 m210:102.220.000,00TL66.600,00 TL
2869 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 142 m210:152.625.000,00TL78.750,00 TL
2970 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 104 m210:201.925.000,00TL57.750,00 TL
3072 Nolu Bağımsız Bölüm BodrumKattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 122 m210:252.195.000,00TL65.850,00 TL
3173 Nolu Bağımsız Bölüm BodrumKattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m210:302.230.000,00TL66.900,00 TL
3275 Nolu Bağımsız Bölüm BodrumKattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m210:352.230.000,00TL66.900,00 TL


-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.

1. Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi

 2. Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı

 3. Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı

 4. Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi

 5. Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi

 6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat

 7. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge


#ilangovtr Basın no ILN01826825
 

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#Basın No ILN01826825#İlangovtr