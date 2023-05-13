YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 32 ADET TAŞINMAZ SATACAKTIR

Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğinin “Konut ve işyeri satışı” başlıklı 15. maddesinin (d) bendi uyarınca ihale günü; alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Satışa sunulup da satılmayan taşınmazların fiyatları, her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenecektir.

Yönetmelikteki aynı maddenin (f) bendi uyarınca ödeme planı; satış bedelinin %50’si peşinat olarak alındıktan sonra kalan miktar, 12 ayı geçmeyecek şekilde eşit taksitte ödenecektir. Bu bent kapsamında yapılan taksitli satışlar için Belediye Meclisince yıllık %9 (veya aylık %0,75) vade farkı uygulanacaktır.

Borcun zamanında ödenmemesi halinde sözleşme hükümlerine göre hareket edilecektir. Taşınmazların satışında banka kredisi ve diğer finansman araçlarından yararlanılabilir. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmez.



Sıra No İşin Adı Yüzölçümü İhale Saati Tahmini Bedeli Geçici Teminatı 25/05/2023 Tarihinde Yapılacak İhaleler 1 1 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 122 m2 10:00 2.320.000,00TL 69.600,00 TL 2 2 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m2 10:05 2.355.000,00TL 70.650,00 TL 3 3 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m2 10:10 2.355.000,00TL 70.650,00 TL 4 5 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m2 10:15 2.295.000,00TL 68.850,00 TL 5 6 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m2 10:20 2.295.000,00TL 68.850,00 TL 6 7 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 123 m2 10:25 2.275.000,00TL 68.250,00 TL 7 8 Nolu Bağımsız Bölüm 1. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 122 m2 10:30 2.380.000,00TL 71.400,00 TL 8 10 Nolu Bağımsız Bölüm 1. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m2 10:35 2.420.000,00TL 72.600,00 TL 30/05/2023 Tarihinde Yapılacak İhaleler 9 11 Nolu Bağımsız Bölüm 1. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 122 m2 10:00 2.380.000,00TL 71.400,00 TL 10 16 Nolu Bağımsız Bölüm 2. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 122 m2 10:05 2.440.000,00TL 73.200,00 TL 11 18 Nolu Bağımsız Bölüm 2. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m2 10:10 2.480.000,00TL 74.400,00 TL 12 22 Nolu Bağımsız Bölüm 2. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m2 10:15 2.420.000,00TL 72.600,00 TL 13 28 Nolu Bağımsız Bölüm 3. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 123 m2 10:20 2.460.000,00TL 73.800,00 TL 14 30 Nolu Bağımsız Bölüm 3. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m2 10:25 2.480.000,00TL 74.400,00 TL 15 31 Nolu Bağımsız Bölüm 3. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 123 m2 10:30 2.460.000,00TL 73.800,00 TL 16 39 Nolu Bağımsız Bölüm 4. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 123 m2 10:35 2.460.000,00TL 73.800,00 TL 01/06/2023 Tarihinde Yapılacak İhaleler 17 56 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 152 m2 10:00 2.890.000,00TL 86.700,00 TL 18 57 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 98 m2 10:05 1.860.000,00 TL 55.800,00 TL 19 59 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 120 m2 10:10 2.280.000,00TL 68.400,00 TL 20 60 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 120 m2 10:15 2.280.000,00TL 68.400,00 TL 21 61 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 142 m2 10:20 2.700.000,00TL 81.000,00 TL 22 62 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 130 m2 10:25 2.470.000,00TL 74.100,00 TL 23 63 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 122 m2 10:30 2.255.000,00 TL 67.650,00 TL 24 64 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 122 m2 10:35 2.255.000,00 TL 67.650,00 TL 06/06/2023 Tarihinde Yapılacak İhaleler 25 65 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 134 m2 10:00 2.480.000,00TL 74.400,00 TL 26 67 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 120 m2 10:05 2.220.000,00TL 66.600,00 TL 27 68 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 120 m2 10:10 2.220.000,00TL 66.600,00 TL 28 69 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 142 m2 10:15 2.625.000,00TL 78.750,00 TL 29 70 Nolu Bağımsız Bölüm 7. KattakiDairenin Satışı İşi. (2+1) 104 m2 10:20 1.925.000,00TL 57.750,00 TL 30 72 Nolu Bağımsız Bölüm BodrumKattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 122 m2 10:25 2.195.000,00TL 65.850,00 TL 31 73 Nolu Bağımsız Bölüm BodrumKattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m2 10:30 2.230.000,00TL 66.900,00 TL 32 75 Nolu Bağımsız Bölüm BodrumKattakiDairenin Satışı İşi. (3+1) 124 m2 10:35 2.230.000,00TL 66.900,00 TL



-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.



1. Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi

2. Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı

3. Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı

4. Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi

5. Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi

6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat

7. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge



#ilangovtr Basın no ILN01826825

