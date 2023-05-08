YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

1-TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin faaliyetleri, kapsamında Yalova ili hudutları dahilindeki 52+000 km uzunluğundaki Yalova II TM- Çınarcık Armutlu Enerji Nakil Hattın güzergahına rastlayan taşınmazlardan toplam 8264 m2'lik sahanın direk yeri olarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına mülkiyetinin kamulaştırılması ve hat emniyet sahası içinde kalan toplam 1300000 m2’lik saha üzerinde de kamulaştırma yolu ile TEDAŞ lehine irtifak hakkı tesis edilebilmesi için 6446 sayılı Elektrik Piyasası Düzenleme Kanunu’nun 19. maddesinin 1.fıkrası gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından alınan kamu yararı kararı ve yönetim kurulu tarafından alınan 14.12.2001 tarih 32-691 nolu kamulaştırma kararı alındığı, 2942 sayılı yasanın 4650/5 maddesi ile değişik 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma için taşınmaz maliki davalıların davet edildiği, ancak maliklerle uzlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan yerin davacı idare adına tescili için hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir. 2-Dava konusu taşınmaz ;Yalova ili, Çınarcık ilçesi, Esenköy Mah. 168 ada, 72 parsel

-Taşınmaz Malikleri; AYŞE ÖZMEN,

CENGİZ AKIN

EMEL BAŞYİĞİT

EMİNE YILDIRIM

EMRAH ÖZMEN

FECRİYE KORUR

FİKRİYE BAL

FİLİZ BULUT

HATİCE AYDEMİR

HÜNKAR AKIN

MACİDE AKIN

MEHMET ÖZMEN

SADIKA COŞGUN

SÜLEYMAN AKIN

SÜLEYMAN ÖZMEN

YAŞAR AKIN

AHMET AKIN

AYSER ALBAYRAK

3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

4-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti davacı idare adına tescil edilecektir.

5-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesine veya Yalova Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde ve bu karar kesinleştiğinde maliklere ödenecektir.

6-Yukarıda dosya numarası yazılı dosyanın duruşması 14/06/2023 günü saat 09:25'te Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

7-Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

8-Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN01825681