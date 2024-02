YAHYALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/407

KARAR NO : 2023/442

DAVACI : GÜL BÜLBÜL

İLAN METNİ

Davalı MURAT BÜLBÜL, İsmail ve Fatma oğlu , 10/12/1985doğumlu, 307****514 TC kimlik numaralı, 1466. Sok., No: 14, OSTİM/Ankara adresine tebligat yapılamadığından ve araştırmalara rağmen açık adresi de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜ ile,

2-İzmir İli, Torbalı İlçesi, Tepeköy Mah., Cilt No: 3, Hane No: 684, BSN: 13'de nüfusa kayıtlı 60361009128 TC kimlik numaralı, Ramazan ve Gülseren kızı 20/11/1989 Yahyalı doğumlu Gül Bülbül ile aynı yer BSN:10'de nüfusa kayıtlı30730933514 TC kimlik numaralı, İsmail ve Fatmaoğlu, 10/12/1985 Ankara doğumlu Murat Bülbül'ün BOŞANMALARINA,

3- Müşterek çocuklar 69334256132 T.C kimlik numaralı Alı Bülbül, 70504222024 TC kimlik numaralı Gülşah Ela Bülbül, 16404025204TC kimlik numaralı İsmail Bülbül ile 16401025368 TC Kimlik Numaralı Cemre Bülbül'ün velayetlerinin davacı anneye verilmesine,

4- Velayetleri anneye verilen müşterek çocuklar 69334256132 T.C kimlik numaralı Aslı Bülbül 70504222024 TC kimlik numaralı Gülşah Ela Bülbül, 16404025204TC kimlik numaralı İsmail Bülbül ile 16401025368 TC Kimlik Numaralı Cemre Bülbül ile davalı baba arasında her haftasonu Cumartesi günü saat 10:00'dan Pazar günü saat 18:00'a kadar, dini bayramların 2. Günü saat 10:00'dan 3. Günü saat 18:00'a kadar, her yıl sömestr tatilinin başladığı ilk Pazartesi günü saat 10:00'dan takip eden Pazartesi günü saat 10:00'a kadar ve her yıl 1 Temmuz saat 10:00'dan 31 Temmuz saat 18:00'a kadar, Kasım ve Nisan ayındaki ara tatillerde Cumartesi günü saat 10:00'dan Çarşamba günü saat 19:00'a kadar anneden alınarak babaya verilmesine, şahsi ilişkinin bu şekilde TESİSİNE,

5- Davacı lehine dava tarihinden geçerli olmak üzere aylık 1.000, 00 TL iştirak nafakasına hükmedilmesine karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamına, fazlaya dair talebin reddine

6- Velayeti anneye verilen müşterek çocuklardan69334256132 T.C kimlik numaralı Aslı Bülbül 70504222024 TC kimlik numaralı Gülşah Ela Bülbül lehine aylık 800,00 'şer TL, 16404025204TC kimlik numaralı İsmail Bülbül ile 16401025368 TC Kimlik Numaralı Cemre Bülbül lehine aylık 500,00'şer TL iştirak nafakasına hükmedilmesine, müşterek çocuklar için hükmedilen iştirak nafakalarının davalıdan alınarak davacı anneye ödenmesine, fazlaya dair talebin reddine,

7- Davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile50.000,00 TL maddi tazminat ile 30.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine fazlaya dair talebin reddine

8-Dosyanın adli yardım talepli olması nedeniyle Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 269,85 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

9-Dosyanın adli yardım talepli olması nedeniyle suçüstü ödeneğinden karşılanan 7 tebligat gideri 310,00 TL, bilirkişi ücreti 400,00 TL, ilan bedeli 6.608,00 TL olmak üzere toplam 7.318,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Dair; davacı asilin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen 19/10/2023 tarihli gerekçeli karar davalı MURAT BÜLBÜL'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/02/2024

