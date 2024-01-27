VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN



58 ADET TAŞINMAZIN İLAN METNİ



MADDE 1: Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İlimiz Edremit İlçesi Eskicami ve Yenicami Mahallesinde bulunan ve aşağıda listede belirtilen 58 adet taşınmazın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.



MADDE 2: Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 07.02.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da, İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.



MADDE 3: İşin muhammen bedeli taşınmazların tabloda ayrı ayrı belirtilmiş olup,

Sıra Mahallesi Ada/Parsel Alan Lejantı Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) Tarih ve Saat 1 Eskicami 616/1 4504.23 Ticari 4,545,000.00 137,000.00 07.02.2024 10:00 2 Eskicami 636/3 17728.64 Konut 15,989,000.00 480,000.00 07.02.2024 10:00 3 Eskicami 637/3 4617.48 Konut 4,318,000.00 130,000.00 07.02.2024 10:00 4 Eskicami 638/1 16709.3 Konut 15,958,000.00 479,000.00 07.02.2024 10:00 5 Eskicami 639/1 22196.32 Konut 21,087,000.00 633,000.00 07.02.2024 10:00 6 Eskicami 645/2 18120.76 Konut 16,308,000.00 490,000.00 07.02.2024 10:00 7 Eskicami 646/1 23034.59 Konut 20,800,000.00 624,000.00 07.02.2024 10:00 8 Eskicami 648/1 22033.23 Konut 19,918,000.00 598,000.00 07.02.2024 10:00 9 Eskicami 656/1 2724.35 Ticari 2,572,000.00 78,000.00 07.02.2024 10:00 10 Eskicami 675/2 19036.95 Konut 17,780,000.00 534,000.00 07.02.2024 10:00 11 Eskicami 676/1 10482.81 Konut 10,136,000.00 305,000.00 07.02.2024 10:00 12 Yenicami 697/1 21328.36 Konut 19,857,000.00 596,000.00 07.02.2024 10:00 13 Yenicami 698/1 6487.34 Ticari 6,619,000.00 199,000.00 07.02.2024 10:00 14 Yenicami 699/1 5984.46 Ticari 6,065,000.00 182,000.00 07.02.2024 10:00 15 Yenicami 700/1 22735.58 Konut 21,712,000.00 652,000.00 07.02.2024 10:00 16 Yenicami 703/1 1146.95 Ticari 1,239,000.00 38,000.00 07.02.2024 10:00 17 Eskicami 714/1 12870.56 Konut 8,751,000.00 263,000.00 07.02.2024 10:00 18 Eskicami 720/1 11808.1 Konut 10,970,000.00 330,000.00 07.02.2024 10:00 19 Yenicami 721/1 7277.09 Ticari 7,452,000.00 215,000.00 07.02.2024 10:00 20 Yenicami 723/1 8137.41 Konut 5,940,000.00 179,000.00 07.02.2024 10:00 21 Yenicami 724/1 17948.7 Konut 12,384,000.00 372,000.00 07.02.2024 10:00 22 Yenicami 732/2 2972.33 Ticari 3,094,000.00 93,000.00 07.02.2024 10:00 23 Yenicami 733/1 5550.68 Ticari 5,606,000.00 169,000.00 07.02.2024 10:00 24 Yenicami 734/1 2014.38 Akaryakıt 9,000,000.00 270,000.00 07.02.2024 10:00 25 Yenicami 736/1 6996.71 Ticari 6,899,000.00 207,000.00 07.02.2024 10:00 26 Yenicami 758/1 36995.65 Ticari 36,000,000.00 1,080,000.00 07.02.2024 10:00 27 Yenicami 770/1 18152.82 Ticari 17,572,000.00 528,000.00 07.02.2024 10:00 28 Yenicami 772/1 9654.76 Konut 9,432,000.00 283,000.00 07.02.2024 10:00 29 Yenicami 774/1 6419.24 Konut 6,362,000.00 191,000.00 07.02.2024 10:00 30 Yenicami 775/1 12429.05 Konut 12,131,000.00 364,000.00 07.02.2024 10:00 31 Yenicami 776/1 3693.68 Konut 3,738,000.00 113,000.00 07.02.2024 10:00 32 Yenicami 777/1 2480.06 Ticari 2,495,000.00 75,000.00 07.02.2024 10:00 33 Yenicami 777/2 7312.87 Ticari 7,342,000.00 221,000.00 07.02.2024 10:00 34 Yenicami 778/1 4728.07 Ticari 4,946,000.00 149,000.00 07.02.2024 10:00 35 Yenicami 781/1 2184.9 Akaryakıt 11,000,000.00 330,000.00 07.02.202410:00 36 Yenicami 781/2 13191.79 Ticari 12,136,000.00 365,000.00 07.02.2024 10:00 37 Yenicami 784/1 3172.25 Konut 2,912,000.00 88,000.00 07.02.2024 10:00 38 Yenicami 785/1 3323.82 Konut 3,091,000.00 93,000.00 07.02.2024 10:00 39 Yenicami 786/1 3798.7 Konut 3,532,000.00 106,000.00 07.02.2024 10:00 40 Yenicami 787/1 4830.06 Konut 4,492,000.00 148,000.00 07.02.2024 10:00 41 Yenicami 804/1 2337.52 Ticaret 2,465,000.00 74,000.00 07.02.2024 10:00 442 Yenicami 808/1 1631.64 Konut 1,550,000.00 47,000.00 07.02.2024 10:00 43 Yenicami 810/1 9665.69 Konut 8,990,000.00 270,000.00 07.02.2024 10:00 44 Yenicami 811/1 4114.19

Konut 3,826,000.00 115,000.00 07.02.2024 10:00 45 Yenicami 815/2 4778.6 Konut 4,445,000.00 134,000.00 07.02.2024 10:00 46 Eskicami 9745/1 16000.32 Konut 15,153,000.00 455,000.00 07.02.2024 10:00 47 Eskicami 9745/2 23257.37 Konut 5,502,000.00 166,000.00 07.02.2024 10:00 48 Eskicami 9746/1 11770.50 Konut 14,833,000.00 445,000.00 07.02.2024 10:00 49 Eskicami 9746/2 17817.14 Konut 21,560,000.00 647,000.00 07.02.2024 10:00 50 Eskicami 9747/1 11573.37 Konut 10,923,000.00 328,000.00 07.02.2024 10:00 51 Eskicami 9748/1 12299.36 Konut 16,544,000.00 497,000.00 07.02.2024 10:00 52 Eskicami 9748/2 20742.98 Konut 10,889,000.00 327,000.00 07.02.2024 10:00 53 Eskicami 9749/1 11845.36 Konut 11,290,000.00 339,000.00 07.02.2024 10:00 54 Eskicami 9749/2 20047.20 Konut 19,516,000.00 586,000.00 07.02.2024 10:00 55 Eskicami 9750/2 7054.74 Konut 11,157,000.00 335,000.00 07.02.2024 10:00 56 Yenicami 9751/3 14642.17 Konut 18,865,000.00 566,000.00 07.02.2024 10:00 57 Eskicami 8921/2 16836.54 Konut 6,701,000.00 201,000.00 07.02.2024 10:00 58 Eskicami 8925/5 7860.6 Ticaret 12,140,000.00 365,000.00 07.02.2024 10:00

MADDE 4: İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden Temin Edilebilir veya ücretsiz görülebilir.



MADDE 5: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.



MADDE 6: İhale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; Bir (1) taksit peşin olmak üzere 3 taksit halinde (taksit aralığı 30 gün olarak belirlenmiştir) yasal faizi ile ödeme yapılır. Ayrıca peşin yatırım için tebliği tarihinde itibaren 30 (otuz) gün için ödeme yapılır.



MADDE 7: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI



Gerçek Kişiler İçin;

Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir) Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu Yer görme belgesi, Noterden İmza Sirküsü, Kayıtlı olduğu Oda’da “Oda Kayıt Belgesi” Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sirküsü Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü, İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.



Ortak girişimi oluşturacak kişiler ortak girişim beyannamesinde; ortakların hisse oranları belirtilmelidir (ortak girişim beyanı noter onaylı olacaktır.)



Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 07.02.2024 tarih ve saat 10.00’a kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.



İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN01974142

