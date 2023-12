ÜSKÜDAR BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDEKİ KÜÇÜKSU MAHALLESİ, 1034 ADA, 11 PARSEL SAYILI, İMAR PLANINDA “KÜLTÜREL TESİS ALANI” LEJANTINDA BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE 30 (OTUZ) YIL SÜRELİ MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK (ÜST HAKKI) TESİS EDİLEREK PLAN AMACI DOĞRULTUSUNDA KULLANILMASI İŞİNİN İHALE İLANI

İLİ İstanbul İLÇESİ Üsküdar MAHALLE Küçüksu (Çengelköy) SOKAK Atabek Cad. PAFTA 185 ADA 1034 PARSEL 11 YÜZÖLÇÜMÜ 2.758,14 m² CİNSİ Arsa TAPUDAKİ ŞERH VE BEYANLAR 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapı belirtmesi İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz üzerine Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın 09.11.2023 tarih ve 127 karar nolu Belediye Meclis Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde ilgili Belediyesi tarafından düzeltmelerle uygun görülen 1/50 ölçekli mimari avan projeye göre “ÜSKÜDAR BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDEKİ KÜÇÜKSU (ÇENGELKÖY) MAHALLESİ, 1034 ADA, 11 PARSEL SAYILI; İMAR PLANINDA “KÜLTÜREL TESİS ALANI” LEJANTINDA BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE 30 (OTUZ) YIL SÜRELİ MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK (ÜST HAKKI) TESİS EDİLEREK PLAN AMACI DOĞRULTUSUNDA KULLANILMASI İŞİ” ihalesi ARTIRIMA ESAS MUHAMMEN BEDEL İşin arttırıma esas ilk yıl tahmini üst hakkı muhammen bedeli 900.000,00 TL (DokuzyüzbinTürkLirası) dir GEÇİCİ TEMİNAT 2.700.000,00 TL ( İkimilyonyediyüzbinTürklirası) İHALE TARİH VE SAATİ 28/12/2023 ve saat 10:30

İşin arttırıma esas ilk yıl tahmini üst hakkı muhammen bedeli 900.000,00 TL (DokuzyüzbinTürkLirası) dir

2.700.000,00 TL ( İkimilyonyediyüzbinTürklirası)

28/12/2023 ve saat 10:30

1) İhale, Üsküdar Belediyesi Encümen Salonunda 28.12.2023 tarihinde Perşembe günü saat 10.30’da Belediye Encümenince yapılacaktır.

2) İhale şartnamesi, Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No:35 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ücretsiz görülebilir ve TR390001500158007289913863 İban Numaralı Üsküdar Belediye Başkanlığımızın Vakıfbank hesabına yatırılacak 1000,00.-TL (BinTürkLirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden satış ilanına ulaşılabilir.

3)İhale Usulü; Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesinin "a" bendine göre kapalı teklif usulü ihale edilecektir. İşin arttırıma esas ilk yıl tahmini üst hakkı muhammen bedeli 900.000,00 TL (DokuzyüzbinTürkLirası) dır. (Kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

4)İhaleye Girebilme Şartları :

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin :

4.1-Kanuni ikametgahı olması,

4.2-Türkiye de tebligat için adres göstermesi,

4.3-Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

4.3.1-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.3.2-Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye de Şubesi bulunmayan Yabancı Tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.3.3-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (4.3.1) ve (4.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge. Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak idareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.

4.3.4- Dernek ve Vakıflardan ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.4-İmza sirküleri / beyannamesi vermesi,

4.4.1-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.4.2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.5-İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerini bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

4.6-Yeterliliğe ilişkin belgeler:

4.6.1- Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı

4.6.2-Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi.

4.6.3-SGK’ya borcu olmadığına dair ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi.

4.6.4-Vergi dairesi veya yeminli mali müşavirlerce tasdikli son 3 yıla ilişkin bilanço ve gelir gider tablosu vermesi,

4.6.6- İhale şartnamesi doğrultusunda hazırlanacak uygulama proje bedellerini, proje müelliflerine ödeme yapacağına dair taahhütname vermesi,

4.7-Tabloda belirtilen miktarda geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi,

4.8-İsteklilerin ortak girişim halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).

4.9-Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 27.12.2023 tarih, Çarşamba günü saat 16.00’e kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

5)İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

6)İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

TEL : 0216 531 30 00 - (Dahili:1401-1407)

İnternet Adresi: www.uskudar.bel.tr

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN01952031