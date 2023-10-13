ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

1152 ADA 31 (ESKİ 19-23) PARSEL 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AÇIK ARTIRMA USULÜ

ARSA PAYI SATIŞ İŞLEMİNE DAVET

Osman BAYRAK, Fatma BAYRAK, Lütfi̇ye AYTUR, Ayşe ALTINORAK, Murat BAYRAK, Gülseren BAYRAK, Emine BAYRAK, Emine AYTUR, Kadir AYTUR, Remziye AYTUR,

Salih Cengiz ÜSTÜNER, Neriman NARİN

İlimiz Üsküdar İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1152 ada, 31 (eski 19 - 23) parsel sayılı taşınmaz için 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapıldığı anlaşılmış olup, Müdürlüğümüze iletilen dilekçe ile 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca gerekli işlemlerin yapıldığı ve anlaşma şartlarını ihtiva eden ihtarnamenin ilanen yapıldığı ancak taşınmaz maliklerinin üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmadığınız belirtilerek arsa payı satış işleminin gerçekleştirilmesi talep edilmektedir. 6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 2. Fıkrası hükmü gereğince üçte iki çoğunluk ile anlaşma şartlarını ihtiva eden ihtarnamenin 6306 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliğinin 15/A Maddesine göre ilanen yapıldığı ancak taşınmaz maliklerinin üçte iki çoğunluğu ile alınan karara 15 günlük yasal süre içerisinde katılmadığınız tespit edilmiştir. Bu sebeple bahse konu arsa payınızın, 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 1. Fıkrası ile bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesinin zikredilen hükmü gereği üçte iki çoğunluk sağlayan hissedarlara açık artırma usulü ile satış işlemi 17.10.2023 Salı günü saat 14.00’da Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi Üsküdar Belediye Hizmet Binası 3. Kat Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde gerçekleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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