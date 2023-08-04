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TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ İLANI

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ İLANI
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 00:00

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TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ İLANI



VAN İLİ, TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:


      1. Mülkiyeti Belediyemize ait Tuşba ilçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi, imarın 4161 ada 8 parsel üzerindeki C-Blok’ta bulunan (30 Adet ) Daire bağımsız bölüm numarası, takdir edilen (muhammen) bedeli geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı kanununun 35/a. maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek) mülkiyet satışı yapılacaktır. İhale 15.16.17/08/2023 tarihleri arasında saat :09:30 da başlamak üzere Erciş yolu Caddesi No:35A daki Belediye Hizmet binasında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacak.
 

Sıra NoİlçesiMahallesiAda/ParselNitelikBulunduğu KatBağımsız Bölüm NumarasıCepheDaire TipiBrüt AlanıTakdir Edilen (Muhammen Bedel (TL)%3 Geçici Teminat Bedeli (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1-TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8MeskenZemin1GK3+1168,91.461.666,67 ₺43.850,00 ₺15.8.202309:30
2TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8MeskenZemin2GK3+1172,491.461.666,67 ₺43.850,00 ₺15.8.2023Devamı
3TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8MeskenZemin3GK3+1168,91.461.666,67 ₺43.850,00 ₺15.8.2023 
4TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken1.Kat4GK3+1180,691.836.666,67 ₺55.100,00 ₺15.8.2023Devamı
5TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken1.Kat5GK3+1160,791.775.000,00 ₺53.250,00 ₺15.8.2023Devamı
6TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken1.Kat6GK3+1161,431.775.000,00 ₺53.250,00 ₺15.8.2023Devamı
7TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken1.Kat7GK3+1180,691.795.000,00 ₺53.850,00 ₺15.8.2023Devamı
8TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken2.Kat8GK3+1180,691.945.000,00 ₺58.350,00 ₺15.8.2023Devamı
9TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken2.Kat9GK3+1160,791.883.333,33 ₺56.500,00 ₺15.8.2023Devamı
10TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken2.Kat10GK3+1161,431.883.333,33 ₺56.500,00 ₺15.8.2023Devamı
11TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken2.Kat11GK3+1180,691.991.666,67 ₺59.750,00 ₺16.8.202309:30
12TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken3.Kat12GK3+1180,692.083.333,33 ₺62.500,00 ₺16.8.2023Devamı
13TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken3.Kat13GK3+1160,791.966.666,67 ₺59.000,00 ₺16.8.2023Devamı
14TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken3.Kat14GK3+1161,431.966.666,67 ₺59.000,00 ₺16.8.2023Devamı
15TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken3.Kat15GK3+1180,692.075.000,00 ₺62.250,00 ₺16.8.2023Devamı
16TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken4.Kat16GK3+1180,692.100.000,00 ₺63.000,00 ₺16.8.2023Devamı
17TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken4.Kat17GK3+1160,791.941.666,67 ₺58.250,00 ₺16.8.2023Devamı
18TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken4.Kat18GK3+1161,431.941.666,67 ₺58.250,00 ₺16.8.2023Devamı
19TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken4.Kat19GK3+1180,692.091.666,67 ₺62.750,00 ₺16.8.2023Devamı
20TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken5.Kat20GK3+1180,692.111.666,67 ₺63.350,00 ₺17.8.202309:30
21TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken5.Kat21GK3+1160,791.950.000,00 ₺58.500,00 ₺17.8.2023Devamı
22TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken5.Kat22GK3+1161,431.950.000,00 ₺58.500,00 ₺17.8.2023Devamı
23TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken5.Kat23GK3+1180,692.091.666,6762.750,00 ₺17.8.2023Devamı
24TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken6.Kat24GK3+1180,692.111.666,6763.350,00 ₺17.8.2023Devamı
25TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken6.Kat25GK3+1160,791.958.333,3358.750,00 ₺17.8.2023Devamı
26TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken6.Kat26GK3+1161,431.950.000,0058.500,00 ₺17.8.2023Devamı
27TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken6.Kat27GK3+1180,692.103.333,3363.100,00 ₺17.8.2023Devamı
28TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken7.Kat28GK3+1180,692.111.666,6763.350,00 ₺17.8.2023Devamı
29TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken7.Kat29GK3+1160,791.950.000,0058.500,00 ₺17.8.2023Devamı
30TuşbaAbdurrahmangazi Mahallesi4161/8Mesken7.Kat30GK3+1161,431.950.000,00 ₺58.500,00 ₺17.8.2023Devamı
 
TOPLAM DEĞERLER		57.675.000,001.730.250,00  



1- İhale Tuşba Belediye Encümen Salonunda 15-16-17/08/2023 tarihinde Salı, Çarşamba ve Perşembe günü 3 gün boyunca saat 9:30’da Tuşba Belediye Encümenince yapılacaktır.
2- 30 adet kat irtifaklı dairenin taşınmaz mal satış ihale şartnamesi Tuşba Belediyesi Hizmet Binası, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Erciş bulvarı Caddesi, No:35 Tuşba/VAN adresindeki, Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 2.000,00.-TL (İkibintürklirası) ücret karşılığında şartname alınabilir.
3- İhaleye Katılabilme Şartları:
İhaleye katılacak istekliler teklif dosyası ile beraber aşağıda yazılı belgeleri usulüne uygun olarak hazırlayarak en geç 14/08/2023 Pazartesi günü saat 11:00'e kadar Tuşba Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmek mecburiyetindedirler.
A)Tüzel kişi olması halinde:
a) Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı
b) İkametgâh Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösteren belge
c) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
d) İmza Sirküleri
e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun)
f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun, İstekliler söz konusu gayrimenkulün ihalesine katılabilmek için Talip oldukları dairenin %3 'ün tutarı kadar geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.) Ödeme koşulları Teknik Şartnamede belirtilmiştir
g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.
ı) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
i) Yer Görme Belgesi
j) Şartname Alındı Makbuzu (Aslı)
k) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (İmzalı)
l) İhalelere katılmaya yasaklı olmadığına dair yazılı beyan
m) Tuşba Belediyesine borcu olmadığına dair yazı
n) Yabancı uyruklu olması halinde 2644 sayılı yasaya göre mülk edinmesinde engel veya kısıtlı olmadığına dair beyanname
 B) Gerçek kişi olması halinde:
a) Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı
b) İkametgâh Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösteren belge
c) Noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi 
d) Kimlik fotokopisi
e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun)
f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun, İstekliler söz konusu gayrimenkulün ihalesine katılabilmek için Talip oldukları dairenin %3 'ün tutarı kadar geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.) Ödeme koşulları Teknik Şartnamede belirtilmiştir
g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
h) Yer Görme Belgesi
ı) Şartname Alındı Makbuzu (Aslı)
i) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (İmzalı)
j) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır).
k) İhalelere katılmaya yasaklı olmadığına dair yazılı beyan
l) Yabancı uyruklu olması halinde 2644 sayılı yasaya göre mülk edinmesinde engel veya kısıtlı olmadığına dair beyanname
m) Tuşba Belediyesine borcu olmadığına dair yazı
Vekaletten katılımlarda ek olarak;
-Noter Tasdikli Vekâletnamenin (Aslı)
-Vekilin Nüfus Cüzdanı (Fotokopisi)
-Vekilin Noter Onaylı İmza Sirküsü veya İmza Beyannamesi                                                                                                                                                                                                                                                                  
4- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.
5- İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 14/08/2023 Saat: 11:00’e kadar Tuşba Belediyesi Hizmet Binası, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Erciş bulvarı Caddesi, No:35 Tuşba/VAN adresindeki, Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki gecikme sebebiyle değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.
6- Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.
7- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01871257
 

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#ILN01871257#İlangovtr